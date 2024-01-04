瘋傳俄羅斯22歲性感網紅「放火燒自己護照」理由竟係咁 下場慘了
撰文：中天新聞網
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俄羅斯一名22歲網紅，在跨年活動中燒掉自己的護照，影片在網路上瘋傳。
事後她被以涉嫌污損國徽遭警方逮捕，恐被監禁1年。女子辯稱燒護照，只是覺得證件照太醜了。
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據《太陽報》（The Sun）報導，22歲俄羅斯女網紅霍夫曼（ Yevgeniya Hoffman），1月1日清晨在夜店外，當眾放火焚燒自己的護照，這段影片也在網路上不斷被轉載。
報導中指出，對於霍夫曼的行為，一些圍觀者罵她愚蠢，不過，也有一些人開始效仿，開始點燃盧布紙幣。
報導指出，燒毀護照影片讓霍夫曼在社交平台Instagram上竄紅，還迅速「漲粉」。但隨即惹禍上身，沒多久警方隨即找上門逮捕她。
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俄羅斯聯邦偵查委員會2日宣布，霍夫曼因為在跨年慶祝活動中燒毀自己的護照，而遭刑事調查。
而在俄羅斯社交媒體上，也有許多網友發動猛烈抨擊，指責霍夫曼燒毀護照的表演行為，實際上是在傳遞政治訊息，表示她對烏克蘭的支持。
霍夫曼則否認這些說法，堅稱自己只是因為護照上的證件照拍得太醜陋，才會放火燒了它。
霍夫曼並敦促批評她的人去應徵入伍，以表明他們所謂的愛國主義，而不是在網上圍攻她。
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