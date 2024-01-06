路邊見「風之谷」王蟲屍體　網民揭傳說級巨蟲真身：如今不易取得

一說到日本經典動漫電影，絕不能落下出自知名動畫師宮崎駿之手的《風之谷》，劇情圍繞公主娜烏西卡利用愛心和智慧，化解人類與「王蟲」之間的紛爭矛盾，而「王蟲」詭異的外觀更讓觀眾留下深刻印象。然而，一名男子日前竟意外發現「王蟲」屍體，照片曝光即引起暴動。



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宮崎駿筆下創造的巨形爬蟲生物「王蟲」，體型龐大、有十幾隻眼睛，一名男子於Facebook Group「路上觀察學院」分享，元旦當日在路邊碰到了一個物體，仔細一看，與「王蟲」居然有幾分相似。面對眼前難以置信的一幕，網友馬上拍照留念，並分享給廣大網友，「在路邊發現死掉的王蟲！」

驚人畫面就此曝光，超過1.7萬人紛紛點讚，只見圖中的「王蟲」身上爬滿顆粒，上方還有3個大黑色圈圈，旁邊一根根的凸出物，宛如蟲腳。對此，網友們熱議起來，「看來他的膜被做成武器了」、「太扯了，好想遇到活的王蟲」、「憤怒的王蟲群還有5分鐘到達戰場」。

至於「王蟲」屍體的真相，也有內行網友現身說明，其實是竹子的地下莖，一般稱為「竹頭」，而早期拜拜時用的擲筊，也會用此再加工製成半月狀，如今因不易取得，所以較為罕見。

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