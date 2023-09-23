吉卜力賣盤予日本電視台　宮崎駿拒由兒子接棒曾批畫功︰差到貼地

日本動畫大師，82歲的宮崎駿，經多次宣布退休又復出後，早前吉卜力工作室社長鈴木敏夫已透露大師再沒有退休的打算，但隨後便傳來另一震憾消息。據日本電視台日前舉行的董事會消息，於1985年由宮崎駿大師一手創立的吉卜力工作室，原來已被日本電視台成功收購42.3%股權，正式成為旗下子公司。而大家關心，宮崎駿兒子宮崎吾朗原來早已拒絕接手事宜。



宮崎駿講過多次要收山，現肯定新作《蒼鷺與少年》都不會是其告別作。（Getty Images）

聲明內指出，日本電視台已成功從吉卜力工作室收購了42.3%股權，並於本年10月6日生效，未來會由日本電視台執行董事福田博之接任工作室社長，宮崎駿則擔任董事名譽會長，鈴木敏夫為代表董事議長，至於所需資金，電視台未有公布。

吉卜力工作室有大量膾炙人口的作品，是日本國寶級產業。(《龍貓》劇照)

大師對作品充滿信心，直至上映前，《蒼鷺與少年》幾乎零宣傳，只公開過一張海報。（電影海報）

電視台在聲明中強調，將尊重吉卜力的管理自主權，誓言永遠保護吉卜力的工藝及品牌價值。就吉卜力為何未有交由大師兒子宮崎吾朗接手主理，社長鈴木敏夫接受訪問時表示：「宮崎駿已經82歲，我也75歲了，是時候思考吉卜力的未來該怎麼辦。雖然想把工作室交託予吾朗，但遭宮崎駿反對之餘，吾朗本人也堅決拒絕。」

宮崎吾朗與爸爸關係惡劣，當日吾朗加盟吉卜力，都是社長鈴木敏夫邀請。（GettyImages）

其實宮崎駿不止一次公開批評長子宮崎吾朗未夠班，雖兒子繼承父業當上動畫導演，但不時被父親公開批評他沒有天分，兩父子更為此冷戰兩年，不跟對方說話。事源是2011年，宮崎駿和兒子吾朗合力製作《紅花坂上的海》，但製作過程期間二人針鋒相對，在紀錄片《宮崎駿的十年》上可見，宮崎駿質疑吾朗成為導演的決心，更一度考慮自己重新執導這部作品，而吾朗亦因為不斷碰壁，壓力大到流下男兒淚。

在製作《紅花坂上的海》的初期，宮崎駿狠批吾朗畫的分鏡太糟糕，差到貼地。（影片截圖）

宮崎駿狠批兒子差到貼地

宮崎駿在影片上直言︰「我覺得他要放棄，他沒有天分，其實不一定要做導演，導演不易做，把自己逼到去牆角，逼到鼻血也流下來。」宮崎駿看過吾朗為《紅花坂上的海》畫的分鏡後，甚至在工作室跟同事說︰「這些是跟著吾朗的分鏡而畫的嗎？差到貼地。」

宮崎駿批評《紅花坂上的海》初稿故事背景太暗黑，女主角阿海的設定也很陰暗，覺得阿海毫無生氣，像個喪屍一樣，希望兒子吾朗改過。作為導演的吾朗初時不肯讓步，覺得爸爸總是多多意見，如果所有事都跟宮崎駿的意思去做，那便不是他的作品。

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用一幅畫點醒吾朗​

大師說話雖狠，但都有給予有建設性意見。吾朗後來搬到另一個辦公室工作，絞盡腦汁都改不好，宮崎駿後來把自己畫的一幅概念圖寄給兒子，畫中的阿海充滿活力的，走路身體向前傾、大步向前，吾朗看過之後恍然大悟，阿海的神情、動作和形象全部不同了，製作亦漸入佳境。

宮崎駿把自己畫的一幅概念圖寄給兒子，畫中的女主角阿海充滿活力，自從這幅畫之後製作就開始上軌道。（影片截圖）

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承認欠兒子一句對不起

其實，現年53歲的吾朗早在高中時期，已立志想從事動畫的工作，但一直沒有告訴爸爸。吾朗是宮崎駿的大仔，宮崎駿曾用鉛筆畫低兒子成長的點滴，吾朗細細個就愛畫畫。那時候的宮崎駿還未成名，他更曾說自己做動畫是為了兒子。

吾朗升小學時，宮崎駿開始成為觸目的動畫師，他每日都天光才回家，工作忙到幾乎沒有陪伴過吾朗，宮崎駿在紀錄片裡亦承認︰「我知道自己欠這個小孩一句對不起」。吾朗小時候就似在單親家庭長大，媽媽比一般女人都要辛苦，他曾表示「宮崎駿是一百分的導演，卻是個零分的爸爸。」唯一可以填補吾朗心中空虛就只有爸爸的動畫，所以他是宮崎駿的忠實粉絲。

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兒子作品首映坐半個鐘就離場

不過，吾朗起初並沒有做動畫，而是做景觀設計師，後來因為鈴木敏夫邀請他為吉卜力的博物館做場館及花園等的設計，輾轉之間途出家改任動畫導演，開拍第一部作品《地海傳說》。宮崎駿當時大力反對兒子做導演，直批他沒有天分，不要勉強自己，甚至在《地海傳說》的首映上坐了半小時便離開，更在記者會上責罵兒子，完全冇面俾。

宮崎駿反對兒子做導演，覺得他沒有天分。 （影片截圖）

吾朗曾經過話，「有一個這樣的爸爸，真的很大壓力」，別人望著他好像只是覺得「你是宮崎駿的兒子」，所以他曾刻意疏遠爸爸。雖飽受打擊，但吾朗覺得絕不能就此放棄，直至下一部作品，2011年的《紅花坂上的海》，製作期間發生了日本東北大地震和核輻射災難，工作室陷入半癱瘓狀態。在宮崎駿堅持不能停工以及吾朗的帶領之下，電影最後如期完成。

宮崎駿大力反對兒子做導演，直批他沒有天分，在《地海傳說》的首映上坐了半小時便離開，更在記者會上責罵兒子。（影片截圖）

而《紅花坂上的海》在大地震後上映，票房高企，雖然有人批評作品比不上宮崎駿，但看完電影後，宮崎駿就話要同吾朗覺講一句︰「放馬過來」這已算是對兒子的一份肯定，而吾朗聽後亦笑說︰「你叫他先不要死去。」可見兩父子的溝通方式有別常人。