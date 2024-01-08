性感女星著超低胸衫險走光　狂拉上衣以防出事　豐滿身材呼之欲出

台灣女星Albee（范乙霏）擁有精緻的五官輪廓與逆天的好身材，近日擔任《賀瓏夜夜秀》的助理主持時，換上一件超低胸紫色洋裝，胸前的豐滿呼之欲出，讓Albee在主持過程中，時不時的狂拉衣服上緣，該畫面也掀起討論。



畫面中，Albee身穿紫色Deep V禮服，放下一頭長直髮，禮服的Deep V剪裁剛好露出驚人的渾圓，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。就連政治Facebook Page「Next逆襲」都貼出當天Albee身穿紫色Deep V禮服的辣照，自嘲「小編看的是趙少康！」不過網友馬上懂他話中有話，引起熱議，「一堆宅男眼睛發亮了」、「導播一生平安」、「小編是真男人」。

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而該集《賀瓏夜夜秀》邀請到國民黨副總統候選人趙少康，雙方互動熱烈，2日首播到現在，點閱突破已經139萬次，還登上發燒榜第一。趙少康日前也發文「我知道瓏哥的粉絲可能大多不是支持國民黨的族群，脫口秀也不是傳統的訪談模式，加上最近自己幾次失言都成為焦點，讓我更認真的準備夜夜秀，所幸沒有辜負大家的期待，應該還算好笑吧？」

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