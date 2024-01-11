丫頭詹子晴傳婚變分居　連出五個PO喪鬧台灣記者　一張相打破傳聞

日前傳出分居、婚變的丫頭詹子晴，雖當下極力否認，但仍讓外人心存疑慮，昨日她在臉書限時動態裡發了和老公王惟立一起用餐的畫面，以老婆視角拍下眼前的魯肉飯，但對面卻是王惟立在看手機的模樣，雖然只寫著「這碗我可以吃27碗，我又餓了」，但至少證明兩人沒有交惡，打破之前傳言。



上周演藝圈突然傳出詹子晴婚變消息，當時她人在國外，氣得連發5篇限動罵台灣記者無事生非，原來，她在2023年結束時發了一則IG，「給勇敢的自己一個自己一個擁抱，有些里程碑在我人生中存在很長一段日子在今年決定結束了」，引發外界對她婚姻聯想，甚至傳出兩人已經分居，經紀人說，這傳言太離譜，兩人還住在一起，根本沒這件事。

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詹子晴和台灣警政署前署長王卓鈞兒子王惟立交往多年，中間還一度分手，最後復合結婚，外界看來甜蜜的婚姻，卻因為她的發文而投下漣漪，她在IG上寫「很多不捨和煎熬但得這樣選擇，面對放下是我今年重要的課題，這當中的無助與無奈，寶寶心裡苦但無處發洩，所以這一年我學著讓自己的心過得平靜與舒服，學著善待自己」。

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不過，2023年她在工作上確實遇到狀況，一路發展投入的副業「不要對我尖叫」因為和股東理念不合分道揚鑣，這對她來說是很大的打擊，紀經紀人說，她IG上寫的，就是去年一整年心情的總結，跟家事、婚姻無關。

如今她再發限動，和王惟立一起用餐，互動如日常，看來婚姻狀況無虞，大家別擔心。

詹子晴以老婆視角偷拍老公王惟立吃飯時看手機的畫面。（Facebook@詹子晴）

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