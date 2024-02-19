大人才會懂的「社會現實插畫」笑中有淚　從未見過如此可愛的宿便

還記得當年創作出「拔罐的草間彌生」的台灣插畫師保羅先生嗎？



作為台灣超鬼馬插畫師，這幾年他的腦洞可是沒停過，創作出了一系列讓人會心一笑的作品。

很多創作強烈反映現實生活，讓人一秒get到笑點，比如關於年終獎的問題，很多朋友面臨的可能就是下邊這種情況（當然更多人可能直接就不穿衣服了）……

點圖看看保羅先生筆下的正妹、軟雪糕及Tiramisu等等：

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在你上電梯的時候是不是也遇到過這種情況，或者自己就是這樣？吃個薄餅有沒有只吃芯的人呢？拿起菜單點親子丼的時候，有多少人腦子裏浮現的是這樣的場景？

當然，夫妻肺片不用夫妻，麻婆豆腐沒有麻婆，老婆餅裏也沒有老婆，而關於餐飲上的貨不對板，創作者確實有很多話要説。真是太真實了。

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偶爾此人也會拿食物造一些奇怪但是又看起來很合理的梗圖，他甚至還會拿食物開車（但是限於不可抗拒因素，這裏我沒法告訴你）。

保羅先生最擅長的就是從生活中取材，觀察那些細小又真實的人情百態。簡單的兩張圖就解釋清了各種悲歡離合，還能帶上一絲黑色幽默。其中有關於感情的神詮釋，也有關於日常生活的各種神奇腦洞，真實讓人很擔心創作人的精神狀態了！

那麼，這些趣味插畫有哪一張是讓你會心一笑的嗎？

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