老虎乸被嘈醒嬲到扎扎跳！兇猛公虎變小男人賣萌求饒：老婆我錯了
撰文：聯合新聞網
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大貓也懼內！動物園裡一隻公虎小心翼翼靠近睡覺的母老虎，結果還是不幸把牠吵醒，有起床氣的母虎跳起來威逼丈夫，公虎慫了只能躺地賣萌求饒。
網友分享雲南一間動物園裡，看見一隻公老虎躡手躡腳地接近一隻躺在地上休息的母老虎，遊客熱烈討論牠們要幹嘛，小朋友很天真地說「打架」，但又另一名女子說那是牠老婆，牠很小心不要吵醒對方。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
然而公虎都還沒肢體接觸，母老虎就被驚醒了，瞬間從地上彈起來，氣得轉身朝公虎迫近大吼，公虎被嚇得節節敗退，雖然中間一度作勢反抗，但震懾於老婆的淫威，最後只能躺在地上賣萌投降。
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