水豚水中漫步「詭異步姿似跳殭屍舞」網民封動物界米高積遜

水豚是不少人相當喜歡的動物園明星動物，你有看過牠們在水裡的樣子嗎？最近一段短片在網路上掀起網友熱烈討論，動物園裡面一隻水豚在水中游泳時竟然用雙腳走路，乍看非常像米高積遜（Michael Jackson）的舞步，詭異的行走姿態吸引超過500萬人朝聖。



美國邁阿密動物園（Miami Zoo）日前在官方IG「zwfmiami」貼出一段影片，園內水豚展示區的水豚竟然用兩隻腳在水裡走路，緩慢漫步的模樣就像是歌王米高積遜知名的〈Thriller〉一曲的舞步，讓不少網友看了嘖嘖稱奇，留言表示「太可愛了吧」、「長知識了，原來水豚也會用兩隻腳走路」，直呼這是自己第一次看到水豚用兩隻腳走路的樣子。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

邁阿密動物園園方表示，其實這段爆笑的影片真相並不是水豚真的用兩隻腳在水裡走路，而是因為光線折射原理導致水豚的下半身變小，看起來就像是真的用兩隻腳在水裡慢慢漫步，才會有這麼滑稽的行為出現。這段影片也被轉載到臉書社團「動物梗圖星球」，網友留言表示「麥可•傑克豚」、「原來下面是用走的」、「其實是因為這隻是剛出生不久的小水豚，所以還不會游泳，只能用走的。而成年的水豚會用身體載著小水豚渡河，就成為了大家印象中的疊水豚的畫面」。

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