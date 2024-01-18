紅過「挖呀挖呀挖」？一首全新洗腦歌破百萬點擊率攻陷Youtube

提到去（2023）年最洗腦的兒歌，不少人會想到「挖呀挖」黃老師唱紅的〈小小花園〉。你知道嗎？去年底一首重複唱著「蘑菇蘑菇」的台製兒歌近期迅速竄紅，MV在YouTube發布3週後，至今已超過120萬觀看次數，就連金曲饒舌歌手MC HotDog熱狗（姚中仁）聽完之後都感到「相見恨晚」，笑說應該早一點讓他兒子聽到這首歌。



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把「蘑菇」哼成歌快速走紅 創作者是真正台灣人

近期暴紅的歌曲〈蘑菇濃湯〉，採用蘑菇第一人稱視角，呈現整道蘑菇濃湯的料理過程，旋律輕快有活力，加入歌詞不斷重複「蘑菇蘑菇」十分洗腦，去年12月底推出後迅速打進兒童市場，不論是原版或是混音版MV，都在推出不到一個月，於YouTube平台上點閱率雙雙破百萬。

推出這首歌的製作團隊，其實是一對來自台灣的爸媽，爸爸希望做好聽的兒歌給孩子聽，媽媽則想要畫好看的繪本給小孩，兩人達成共識後做出這首真正MIT（Made in Taiwan）的洗腦兒歌，希望透過這首歌，讓更多家庭陪伴小朋友時，可以有共同話題。

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〈蘑菇濃湯〉登上熱狗演唱會 他讚：兒子太晚聽到了

這首充滿童趣的〈蘑菇濃湯〉，更在日前登上饒舌歌手熱狗的演唱會舞台，創作團隊帶著這首歌進入演唱會後台，讓在場的嘻哈圈大咖熱狗、瘦子、大淵一起欣賞MV，3人邊聽邊給出「可以哦」的好評，其中熱狗還笑說：「應該早一點給小熱狗（兒子）看這個！」可愛旋律獲得音樂人肯定，也讓這首台製兒歌叫好又叫座。

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