2023年10大Emoji出爐　心心眼排第6　奪冠的表情符號你有用過嗎？

使用手機軟體聊天時,你喜歡用表情符號嗎?雖然線上溝通不受時間和地點限制,但是很難即時傳達自己當下的表情,有時候只看文字還會誤會對方情緒!隨著表情符號越來越多元,用戶可以打開表情符號鍵盤,找到適合的圖案傳送給對方,避免誤會還能傳達自己的心意。想知道2023年最受歡迎的表情符號是什麼嗎?趕快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧!



2023年最受歡迎10大表情符號出爐!哭笑不得、滾地大笑、紅色愛心奪前三

外媒《New York Post》日前公布2023年10大最受歡迎表情符號(Emojis),根據《Emojipedia》主編Keith Broni表示,最受歡迎的表情符號絕大多數是樂觀的意象,前10名依序為喜極而泣或哭笑不得(Crying with laughter)、滾地大笑(Rolling on the floor laughing)、紅色愛心(Red heart)、雙手合十(Folded hands)、嚎啕大哭(Loudly crying)、眼睛變成愛心笑臉(Heart eyes)、閃閃發光(Sparkles)、火焰(Fire)、笑瞇瞇笑臉(Smiling face with smiling eyes)、有愛心的笑臉(Smiling face with hearts)。

英國通訊社《South West News Services》採訪Keith Broni時,他指出「2023年最常使用的表情符號是從鍵盤中精選出來,經典中的經典」;另一位愛爾蘭都柏林居民認為,自從2008年使用網路詞彙以來,線上交流使用表情符號逐漸普遍,圖像文字對於Z世代和長輩同等重要。《Emojipedia》也發現過去10年、高達70億條Twitter(現為X)文章中就有五分之一比例使用表情符號,達到前所未有的使用量,其中「哭笑不得」也是最常使用的Emoji。

「豎起大拇指」不受Z世代歡迎?哭笑表情符號被拿來嘲笑他人?

此外,今年發布的「粉紅色愛心(Pink heart)」、「灰色愛心(Gray heart)」、「藍色愛心(Blue heart)」、「搖晃的臉(shaking face)」也受到用戶歡迎。值得注意的是,無處不在的「豎起大拇指(thumbs-up)」符號反而沒有上榜,據悉可能是因為含有「粗魯」、「敵對」負面意涵,所以不被Z世代使用。

Keith Broni相信此份表情符號排名預示人們將會在家人朋友之間表現正面態度,也代表陌生人在社群媒體上散播仇恨言論、錯誤訊息趨勢會獲得緩解。不過,正如社群媒體上所見,哭和笑表情符號不僅僅被網友用於表達單純歡笑,也會被使用在嘲笑他人的情境。

Keith Broni說明,憑藉以往紀錄,他相信「哭笑不得」仍會在明年蟬聯冠軍寶座,表情符號將成為未來網路交流不可或缺的一部分,「表情符號在全球受歡迎程度年年增長,2023年也不例外,它們是持續增強的溝通工具,讓人們用來更好的表達自己。」

