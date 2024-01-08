2023年10大Emoji出爐　心心眼排第6　奪冠的表情符號你有用過嗎？

使用手機軟體聊天時，你喜歡用表情符號嗎？雖然線上溝通不受時間和地點限制，但是很難即時傳達自己當下的表情，有時候只看文字還會誤會對方情緒！隨著表情符號越來越多元，用戶可以打開表情符號鍵盤，找到適合的圖案傳送給對方，避免誤會還能傳達自己的心意。想知道2023年最受歡迎的表情符號是什麼嗎？趕快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！



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2023年最受歡迎10大表情符號出爐！哭笑不得、滾地大笑、紅色愛心奪前三

外媒《New York Post》日前公布2023年10大最受歡迎表情符號（Emojis），根據《Emojipedia》主編Keith Broni表示，最受歡迎的表情符號絕大多數是樂觀的意象，前10名依序為喜極而泣或哭笑不得（Crying with laughter）、滾地大笑（Rolling on the floor laughing）、紅色愛心（Red heart）、雙手合十（Folded hands）、嚎啕大哭（Loudly crying）、眼睛變成愛心笑臉（Heart eyes）、閃閃發光（Sparkles）、火焰（Fire）、笑瞇瞇笑臉（Smiling face with smiling eyes）、有愛心的笑臉（Smiling face with hearts）。

英國通訊社《South West News Services》採訪Keith Broni時，他指出「2023年最常使用的表情符號是從鍵盤中精選出來，經典中的經典」；另一位愛爾蘭都柏林居民認為，自從2008年使用網路詞彙以來，線上交流使用表情符號逐漸普遍，圖像文字對於Z世代和長輩同等重要。《Emojipedia》也發現過去10年、高達70億條Twitter（現為X）文章中就有五分之一比例使用表情符號，達到前所未有的使用量，其中「哭笑不得」也是最常使用的Emoji。

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「豎起大拇指」不受Z世代歡迎？哭笑表情符號被拿來嘲笑他人？

此外，今年發布的「粉紅色愛心（Pink heart）」、「灰色愛心（Gray heart）」、「藍色愛心（Blue heart）」、「搖晃的臉（shaking face）」也受到用戶歡迎。值得注意的是，無處不在的「豎起大拇指（thumbs-up）」符號反而沒有上榜，據悉可能是因為含有「粗魯」、「敵對」負面意涵，所以不被Z世代使用。

Keith Broni相信此份表情符號排名預示人們將會在家人朋友之間表現正面態度，也代表陌生人在社群媒體上散播仇恨言論、錯誤訊息趨勢會獲得緩解。不過，正如社群媒體上所見，哭和笑表情符號不僅僅被網友用於表達單純歡笑，也會被使用在嘲笑他人的情境。

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Keith Broni說明，憑藉以往紀錄，他相信「哭笑不得」仍會在明年蟬聯冠軍寶座，表情符號將成為未來網路交流不可或缺的一部分，「表情符號在全球受歡迎程度年年增長，2023年也不例外，它們是持續增強的溝通工具，讓人們用來更好的表達自己。」

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