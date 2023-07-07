李玟CoCo去世｜周星馳IG哀悼亡友　二人2001年曾因一件事激動相擁

星爺（周星馳）昨（6）日於IG Story曬出寫下「懷念」2字，而配圖正是已逝天后CoCo李玟，其實星爺與李玟2001年曾和大陸名主持人魯豫、竇文濤在俄羅斯莫斯科一起關注北京申奧（2008年奧運）的結果，當時得知北京申奧成功後，4人激動相擁，星爺還開心和拉過雙手，在李玟身旁宛如孩子般雀躍，而李玟同樣開心歡呼。



【圖輯】點圖放大逐格睇周星馳李玟2001年激動相擁的畫面👇👇👇

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】