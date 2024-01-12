到底有沒有人管管微博的AI機械人@評論羅伯特？



這位機械人的主要功能就是給網友暖場，時不時跳出來針對網友的帖子發表評論，自稱是「天生的捧嘩，不知疲倦的顯眼包」，而在網友眼中它常常就是已讀亂回。

周星馳式無厘頭搭訕 搞笑到網民不信是AI 點圖放大看看@評論羅伯特的代表作：

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別人emo自嘲自己的生活有點「可笑」，羅伯特銳評「你是我的樂子」。

有人感慨這個學期運氣不佳，它馬上回覆「下學期也這樣」。

有人在發洩對身邊人的不滿，它直接表示「下輩子再見」。

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好傢伙，這哥們的邏輯模式基本上就是搭訕，順著話題什麼話都接，太能發瘋了。今年才開始，就已經衝擊各種年度爆炸評論，領先太多了。

當然也有人開始質疑它的身份，懷疑它不一定完全是AI，說不定有真人操控。畢竟不是說好了，不讓機械人傷害人類嗎？

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