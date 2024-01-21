垃圾徵費｜指定垃圾袋「一掹即穿」片瘋傳　環保署嚴厲譴責假消息

【垃圾膠袋收費2024／垃圾徵費計劃／指定垃圾袋】政府把「都市固體廢物收費（垃圾徵費）」生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。垃圾徵費日期推遲，但執行細節、指定垃圾袋質量問題仍引來市民關注。本港網絡近日瘋傳1段影片，有商戶聲稱使用測試版指定垃圾袋時「一掹已經穿咗」；該商戶又嘗試用指定垃圾袋「一袋兩用」盛載貨品，詎料15公升容量的指定垃圾袋，只放了約4公斤貨品，就在容量仍未用盡下斷開「爛掉」，令商戶直斥「垃圾」。



影片令人質疑指定垃圾袋的質量差，環保署今日（21日）傍發出新聞稿，強調「嚴厲譴責抹黑指定袋質量的假消息」，指網上流傳的短片聲稱環境保護署的指定垃圾袋非常容易破爛，有關言論全屬詆毀污蔑，「影片所示的並非尚未開始發售的指定袋」，又指會將懷疑有刑事成分的個案，轉交警方作跟進調查。



垃圾徵費懶人包！指定垃圾袋收費、尺寸10大須知 做錯2事即罰款

有商戶直播時聲稱使用測試版指定垃圾袋，結果震驚網民。（影片截圖）

對於網上短片指環境保護署的指定垃圾袋非常容易破爛，環保署表示有關言論全屬詆毀污蔑，影片所示的並非尚未開始發售的指定袋，強調快將出售的指定袋，早已通過國際及／或國家相關標準的所有測試，不會輕易破損。相關測試包括：抗拉強度、斷裂伸長率、抗穿刺力，以及抗衝擊能力。

環保署的新聞稿表示，政府嚴厲譴責此類假消息，並提醒市民近日有不少打擊指定袋質量的謠言，居心叵測，市民務必提高警剔，免受人誤導和蠱惑。環保署會將懷疑有刑事成分的個案，轉交警方作跟進調查。

商戶直播稱使用測試版指定垃圾袋

到底指定垃圾袋質量如何？商戶上周五（11月19日）就在Facebook專頁，直播試用當局派發的測試版指定垃圾袋，包括15公升和10公升版本，形容「玩過下啦，發覺啲膠唔係好得」。

測試版指定垃圾袋「一掹即穿」逐格睇▼▼▼

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商店老闆先試用15公升裝指定垃圾袋，拿起來左右互「掹」，聲稱「一掹已經穿咗」，「同事好百厭，攞啲袋掹下掹下，一掹就基本上已經係穿咗」。老闆又提醒網民，「以後丟垃圾緊記一樣嘢，真係唔好（亂掹指定垃圾袋），要愛惜，唔好咁大力。穿咗可能會罰錢，千祈唔好整穿佢。樣樣都可以穿，呢個袋千祈唔好穿」。

不過細心留意影片，商戶老闆試「掹」指定垃圾袋時，膠袋上早已有「穿洞」，但未知是何時破損。

老闆直播使用測試版指定垃圾袋。（影片截圖）

根據環保署網頁，即使有用「指定垃圾袋」，假如棄置垃圾時沒有把垃圾袋束緊，或任由當中垃圾刺破袋身，這些垃圾便可能被視為「違規垃圾」。違規會收到定額罰款通知書，每張1,500元；如以傳票方式檢控，首次定罪最高罰款2.5萬元及監禁6個月，再次定罪最高罰款5萬元及監禁6個月。

「一袋兩用」測試結果驚人



商店老闆之後又嘗試用15公升指定垃圾袋「一袋兩用」，放入購置物品。他先把2個盒裝約4公斤貨品放入指定垃圾袋，並上下晃動，當時指定垃圾袋仍完好無缺，「都還可以喎，未爛喎，都幾硬淨喎」。

商店老闆之後又嘗試用15公升指定垃圾袋「一袋兩用」。（影片截圖）

然而「打臉」來得太快，老闆再把1個包裝物品、1個樽裝物品、1碗即食碗麵放入指定垃圾袋，結果即食碗麵一放入袋，指定垃圾袋當場斷開「爛掉」掉在地上，老闆手上只餘下膠袋「把手」，相當無奈：「嗱，我無做佢啊！」

指定垃圾袋「斷開」逐格睇▼▼▼

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試用指定垃圾袋裝貨物後，老闆有感而發表示，「所以一袋兩用我建議，千祈唔好揸住（指定垃圾袋）周圍shopping，去cashier擺好佢，小心啲，唔好咁用力。喺街行嗰時呢，搵個紅白藍袋住佢，咁咪唔會爛囉」。老闆便把斷掉的指定垃圾袋「把手」扔在地上，直呼「垃圾」。

不少網民看過影片震驚，「咁易斷嘅」。（影片截圖）

不少網民看過影片震驚，揶揄「你要先用個結實嘅袋包好垃圾，然後將垃圾袋套上去，搞掂」、「穿硬啦，要打孖用幾個嚟掉1件垃圾」、「我估要連續用3個先可以避到少啲穿」。也有網民指，期望正式版的指定垃圾袋會更堅韌，「只能夠冀望有堅韌啲嘅2.0 version」。

環保署：指定垃圾袋比一般膠袋厚



翻查資料，油尖旺區議會食物環境衞生委員會日前討論到垃圾徵費，區議員反映很多市民指現時超級市場的膠袋較厚，擔心垃圾袋較薄，如果「一袋兩用」，在超市購物時使用會穿洞。但環保署高級環境保護主任程健宏回應稱，早前試行時，住戶反映指定垃圾袋厚過正在使用的垃圾袋，強調有條款保定指定垃圾袋質素。