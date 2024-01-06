冬天保暖｜吃什麼食物驅寒養腎？每天浸腳、按4穴助末梢血液循環

氣溫一下降，就讓人畏寒顫抖，電暖器、暖暖包、羊肉爐、薑母鴨全都上場。從中醫角度，怎麼做才能暖暖度過寒冬？



中醫教你簡單吃法就能保暖還能保護心臟，還有按壓4穴位，幫助末梢血液循環、防心肌梗塞。

吃什麼食物驅寒？（按圖👇👇👇）

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台灣中醫師陳學莆說明，在《內經．四氣調神大論》中有這麼幾句話：「去寒就溫，無泄皮膚使氣亟奪，此冬氣之應養藏之道也。」這指出冬天重要的養生原則之一就是要好好保暖。那麼天冷可以多吃什麼食物驅寒？陳學莆建議如下：

蔥白粥／促進身體循環

在煮白粥時加入一點蔥白，很適合在冬天用來祛寒。其他像是在料理中加入薑、蒜、辣椒等具有辛味的調味料，也都可以搭配使用，能有效促進身體循環。

雞湯／補虛溫中

在《本草備要》記載：「其肉甘溫，補虛溫中。」可以在煮湯的時候添加一些能夠照顧心臟的食材，像是山藥、黑木耳、紅棗、紅景天，能在冬天氣溫變化比較劇烈的狀況下，給心臟更多保護。

黑芝麻粉／養腎補營養

將適量的黑芝麻粉搭配其他想使用的穀物粉（如杏仁粉），加入熱開水或牛奶沖泡即可。黑芝麻本身就具有豐富的營養價值，黑色在中醫理論中又可以入腎，更適合在屬「封藏」的冬天食用。

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玫瑰薄荷茶／疏解肝氣好心情

將乾燥玫瑰花瓣和少量的薄荷一起放入杯子中，以開水燜泡15分鐘左右，放涼後服用。玫瑰花具有放鬆心情以及活血化瘀的作用；薄荷則是能夠有效疏解肝氣。兩者搭配在一起，熱熱喝能保暖還可以打敗冬天的壞心情。

什麼穴道可以幫助末梢血液循環？

- 湧泉穴：位置在腳底板前1/3中央出現的凹陷處，可預防天冷時下肢冰冷、感冒。

- 足三里：膝蓋外側凹陷往下4橫指處，可預防天冷時腸胃的保健。

- 腎俞穴：以背後對應到肚臍位置為中心，往左右各2指寬處，可預防天冷腰痠背痛。

- 膻中穴：兩乳頭連線的中間處，預防天冷時胸痛或急性心肌梗塞。



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每天泡腳，天冷睡得更好！

除此之外，陳學莆也建議，可以每天用約40～50度的熱水泡腳20分鐘，水位高度最好超過小腿肚，這樣效果更佳。同時，還可以加入一些能增加血液循環的中藥（如桂皮、生薑有助促進循環）、精油（柑橘、迷迭香）或是加入粗鹽（有助入腎），把腳泡暖也可以睡得更舒服！

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