冬天保暖｜房間太冷、室內外溫差懸殊易猝死？低於這溫度快開暖氣

先前寒流來襲，專家提醒房間太冷、室內外溫差過於懸殊，都容易有猝死風險，尤其房間內溫度未維持在18至20°C左右，或兩房間溫差大於5度，都容易猝死在家。



台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾發文提到，許多人一聽到房間冷、猝死增加，直覺都是把房內溫度升高，但他特別提醒，家裡室內溫度若經常保持在23度以上，人可能會逐漸身疲力乏、容易頭暈腦漲。而這主要是因為冬天室內外「溫差懸殊太大」的緣故。

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黃軒引用外國研究發現，若人在極冷（10°C以下）出門在外頭環境，一入極熱房門（ 23°C以上），不只身體難以適應，極大溫差也容易要人命，且溫差愈大死亡率愈高，從溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險，不只可能引起心臟猝死，連腦血管阻塞疾病，也是因為溫差大於5°C以上開始，尤其是那些之前原本健康沒有任何病史的人，小於60歲的人有4倍風險會急性腦中風。

至於如何讓房間保暖才安全？黃軒教戰如果「室溫超過20℃」，建議不需要開任何暖氣，而想暖房可利用不同的工具和方法，分述如下：

1. 電暖器和空調機

如果房間內只有部分區域需要提高室溫，建議使用電暖器，只是電暖器的耗電比熱空調機高出3倍以上；而較大房間內範圍時，才建議使用熱空調機，這時更能省電，如果天天冰冷、幾乎天天需要暖氣的房間，建議選用熱空調機也許更實惠。

2. 選正確位置放熱

家中若沒有熱空調機，建議使用電暖器。但是大家都把電暖器對著自己釋熱，其實只是短暫取暖的方式。黃軒提到，若冷空氣是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而應該放在窗戶旁邊，才可把冷空氣變暖，他強調「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖。」

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3. 選擇正確運轉模式

打開熱空調機時，很多人會為了想省電費而轉到「微風模式」，黃軒說其實這種運轉模式，反而會讓電費增加。要達到設定房內18℃溫度，最佳的空調使用法，就是用「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，會比較省電費。

4. 風扇輔助

很多人發現即使開了暖爐、開了熱空調還是很冷，這時吹風扇就派上用場。暖爐放在地上，釋放出的熱空氣會上升，但這種特性也會導致熱空氣都往上跑，房間裡還是很冷，因此只要把「電風扇對著天花板吹」，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度才會一致。同樣的，從空調吹出的熱空氣，也會積聚在屋內上方，也可使用風扇朝上，熱空氣下來，就能增加室內增溫效率，也幫助降低電費。

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黃軒引用英國研究稱，房間內能保持在18°C，是較安全的環境，但慢性病患者房間內的安全溫度則各有不同，像是肺疾病患者，例如慢性阻塞性肺病，在21°C，至少9小時之下，呼吸症狀才不易發作，尤其是夜晚的房間內，能保持在至少「9小時在21°C」之下，是較舒服的環境。而心血管疾病者，房間內溫度寒冷，會讓血壓升高，血液濃稠增加，促進猝死增加的機率，因此房間保持在18°C較安全。

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