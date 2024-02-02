馬國女公務員自爆靠關係入職！3小時午休去唱K　民眾斥丟臉求徹查

哪位打工仔可以有3小時午飯時間？1名在馬來西亞政府部門工作的女子拍片分享，指每逢周五都會有3個小時的午休時間，所以會和朋友到商場唱卡拉OK消遣，又自爆是靠「走後門」入職。影片引來當地民眾不滿，怒批她丟臉，同時要求當局盡快中斷其合約。雖然女子事後迅速道歉及刪除短片，並指是去年拍攝，目前已不在相關部門1工作。不過相關片段已被網民備份並重新上載，紛紛質疑政府招聘程序出現漏洞。



大馬公務員分享靠唱K消磨3小時午飯時間，再自爆靠關係入職捱轟。（網上影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，涉事女子原於TikTok帳號發布影片，配以標題「每周五都會去唱卡拉OK，因為午休時間有3小時」。片段可見，卡拉OK房間環境不錯，既寬敞且整潔，樓主和同行友人玩得很是盡興，但同時亦引來網友好奇，紛紛詢問到底是怎樣的「筍工」可以有這麼長的午飯時間。

女子回覆指，她於政府轄下的統計局工作，是合約工（MySTEP，短期僱用計劃）。由於公司位於購物中心旁，所以每次休息就到隔壁的商場閒逛」。她又突然自爆，這份工作是透過「走後門」入職，因為她母親亦在那裏工作。

當地民眾對此極為不滿，批評「丟公務員的臉，愚蠢到極點」、「她媽媽很可憐，可能會被自己女兒連累」、「告訴統計局不要延長她的MySTEP合約」、「我面試2次MySTEP都失敗，她面試一次就獲得工作」、「這不是公然承認賄賂嗎？不是靠自己才華和能力獲得政府工作，這樣也光榮？」。

事件不斷發酵，雖然女子有刪除短片並迅速道歉，不過片段早已被網民備份並重新上傳。她解釋影片是在2023年9月拍攝，目前已不在統計局工作。當地統計局總監亦有向媒體證實，這位員工現已離職，但仍有不少人質疑政府的招聘程序出現漏洞。

該女子澄清，當時午休時間其實是由中午12時15分至下午2時45分，實際上不足3小時，又稱靠關係得到工作也是開玩笑，其實她是朋友介紹才得知工作，並且是自己申請，「如果我真的是靠關係，肯定會在今年續約，但結果並沒有」。

（綜合）