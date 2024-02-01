情侶開車遇碰瓷黨　下秒遭包圍持槍搶劫還「逼下跪」　結局神展開

哥倫比亞一名男子為了向女友求婚突發奇想，竟找來一群「搶匪」上演「飛車搶劫」的戲碼。



女友嚇得花容失色，後來才知道原來全都是男友精心安排的求婚橋段。

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在1月27日，男子開車載女友差點擦撞另一名男子，沒想到這時男子的其他「同夥」突然騎車出現，凶狠的要求男子跟女友下車。

這群搶匪要求男子跟女友下車，其中一名搶匪揮動手中的槍枝，甚至把男子壓在地上跪下。他們要求女子站到男友面前，女子看起來十分害怕擔心。

不過下一秒男友卻從口袋中掏出戒指，女子這才知道原來整個過程都是男友求婚安排的橋段。女子嬌羞地打了男友幾下，最後點頭答應求婚，旁邊的「搶匪」則開心的歡呼。

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這段影片上傳到社群媒體後吸引不少網友留言，有許多網友不認同這種求婚方式，有人說：「這麼不浪漫的求婚方式她竟然答應了？」也有網友批評這種求婚方式是在煽動暴力行為嗎？

不過也有網友認為他們兩人滿意就好，開玩笑地說婚姻本來就是不論生老病死都陪在對方身旁，那「被搶」應該也要列入婚姻誓言中吧。

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