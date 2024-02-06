團年飯｜網友熱議3大新年圍爐吃法　如何輕鬆省時享用豐盛年菜？

農曆新年即將到來，而重頭戲之一便是除夕時端上桌的年夜飯！你打算發揮廚藝在家準備一桌好料，還是預訂餐廳名店，輕鬆享用美味功夫菜呢？無論哪種方式都各有優缺，因此我們本次針對「圍爐吃法」進行觀察，一起來看看網友們年夜飯都怎麼吃，一起過個好年吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「圍爐吃法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的圍爐吃法排行。

網友熱議圍爐吃法網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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餐廳用餐輕鬆享用美味功夫菜 3大圍爐吃法報你知

觀察近1年網友針對「圍爐吃法」相關話題的討論，可以發現近年不少人為了避免自行下廚的繁複工程，紛紛選擇在除夕時「出去吃」年夜飯，只需1通電話預約，即可輕鬆享用澎湃又美味的菜餚，省心又省事；民眾紛紛說道「今年年夜飯沒下廚改在外面吃，這一桌超澎湃」、「澎湃的合菜把用餐氣氛值拉滿」，指出到餐廳用餐無需做備料和善後的工作，就能品嚐到滿桌熱騰騰的團圓飯，讓人心意滿足地迎接新的1年。

「訂年菜」豐盛省時不用迫

針對除夕時外出到餐廳用餐，也有不少民眾抱怨道，常常要「跟一堆陌生人在飯店擠來擠去的」，因此對於不喜歡熱鬧環境，也不想親自下廚的人來說，「訂年菜」或許是另1個不錯的方案。民眾分享預訂年菜的好處如「真的方便很多，之前家裡長輩吃素堅持自己煮，後來叫過1次就回不去了」、「所有親戚們一家準備二道來，大家都很省事，也可以很豐盛」。

然而，也有人表示自己曾遇過「依照店家給的時間到場要領年菜，卻等了好幾個小時還領不到」、「（領到時）就算是熱的拿到家裡也都冷掉了」等問題，提醒大家要作好熱門飯店供餐可能不及時的心理準備，或者選擇冷凍年菜宅配，也能在家輕鬆享受豐盛的五星級美味。

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圍爐吃法因人而異！自己煮比較衛生但易生矛盾

另外，仍有不少家庭會選擇「自己煮」團圓飯，雖然備料與善後的過程相對繁瑣，但正因為從頭到尾都是由自己把關，不僅在衛生方面更為安心，還能控制油鹽的用量，守護家人的健康。許多網友紛紛表示「還是在家吃舒服」、「除夕夜回到家可以吃到媽媽煮的年夜飯很幸福」等，也有人提到「家鄉味的年菜，還是自己親手下廚才吃得到」，對於身在他鄉的民眾而言，有時親手烹飪才是唯一能夠品嚐到懷念滋味的途徑。

有過來人提醒道「煮飯家務是最大衝突來源」，表示「自己煮真的心好累，而且壓力又很大」、「1個人忙煮年夜飯，公婆先生3人吃完後直接在客廳看電視，我又一個人收拾又洗碗，完全沒人主動幫忙」，點出其可能衍生出的矛盾與分工問題。

看完這麼多網友的意見後，你想好今年圍爐要怎麼吃了嗎？無論是在家下廚、訂購年菜還是出外用餐，最重要的是能和親友在這個重要時刻相聚團圓，大家一起好好地吃一頓飯，為今年劃下完美的句點，一同迎接新一年的到來吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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