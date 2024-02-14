初五4大禁忌與習俗盤點　僅記做一件事送走「窮神」助吸財

俗話說，初一早、初二早、初三睡到飽、初四接神，初五隔開。初五之所以被稱為「隔開」、「破五」，是因為這天代表春節結束，開始工作，且初一至初四的禁忌，從這天開始也能做。雖然有些人會選擇在初五（2月14日）開工，不過今年2024開工吉日為初三、初六及十二，跟去年不太一樣。至於初五有哪些必做、禁忌之事？本文將整理5大習俗，包含開工、打掃等等，讓你平平安安、求財順利。



2024開工吉日、時間

一、2月12日（農曆正月初三）卯時、午時（5-7時、11-13時）

二、2月15日（農曆正月初六）巳時、午時（9-11時、11-13時）

三、2月21日（農曆正月十二）卯時、辰時、巳時（5-7時、7-9時、9-11時）

初五習俗禁忌有哪些？

【圖輯】點圖放大了解「初五4大禁忌與習俗」👇👇👇

+ 12

1、別忘記送窮神

過年前，家家戶戶大掃除，迎接新的一年，不過初一至初四不能打掃，才能「集福氣」、「聚金財」，直至初五，才可清潔家裡，而這習俗也被稱為「送窮」、「趕窮神」、「趕五窮」。掃地時注意，要從外往裡面掃，才能將金銀財寶掃進來，吸引財富旺整年。

過年期間，總會拜訪親朋好友，維繫感情。但初五不宜到別人家中玩，因為大家都在送窮神，當你外出就有可能被外面的窮氣纏上，甚至將晦氣又帶至對方家中。

2、別忘記吃水餃

逢年過節，水餃總扮演重要角色，因其外型就像元寶，除了有招財進寶含意，也代表團圓。而初五包水餃，沿著餃子邊邊捏，也象徵捏上小人的嘴，遠離小人叨擾、免除讒言。因此千萬別忘記包水餃、吃水餃，才能順利一整年。​

不過除了水餃，有些地方會選擇吃麵條，特別是刀削麵，因為代表「切五鬼」，消滅掉窮鬼。

【相關圖輯】初五開工必備咖啡香口膠！專家教8招醒腦醒神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

3、別忘記迎財神

據說，正月初五為五路財神誕辰，清代顧祿《清嘉錄》記述：「正月初五日，為路頭神誕辰。金鑼爆竹，牲醴畢陳，以爭先為利市，必早起迎之，謂之接路頭。」因此大家會在初四子夜，準備好水果、三牲等供品，焚香祭拜，此舉也被稱為「接財神」、「搶路頭」。

不過也有另外一種說法，眾神都得在正月初四「接神日」回天上，只有財神玄壇真君在正月初五下凡巡視人間，因此當天需要迎財神、拜玄壇真君，期許新的一年能財運大發。

參拜方法：先設桌於大門口，桌子最前端擺放3個酒杯，後方擺放三牲水果等供品和紙錢，等一切就緒，點蠟燭、點香，就能開始拜拜，祈求生意興隆、大發利市；待香燒過半，才可擲筊問神明是否能燒紙錢；待紙錢燒完，即可放鞭炮，結束迎財神儀式。

【相關圖輯】農曆新年開運｜6個招桃花秘技 擺粉晶、紫晶分別有什麼效果？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

4、別忘記開工拜拜

除了家家戶戶拜財神，也有許多老闆選擇在初五開工，帶領員工祭拜財神，祈求公司在新的一年大賺錢。而供品除了三牲，通常也有餅乾糖果，讓員工帶回家吃，沾沾喜氣。

拜拜儀式以外，有些老闆會準備開工紅包給員工，祝福工作順利。倘若拿到紅包，千萬別急著花掉，建議元宵節之後再使用，並將紅包袋放在辦公桌抽屜，才能財源滾滾來。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024初五拜拜迎財神！5大禁忌習俗一次看，做錯1事小心窮鬼纏身】