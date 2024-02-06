陽光索網紅旅遊慘被「蛋汁射衫」 被迫脫衣清洗還打卡分享惹熱論
撰文：中天新聞網
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出遊時遇到尷尬事！
擁有18萬粉絲的網紅CindyFan，外型陽光性感，猛爆上圍更是讓人眼睛很難從她身上移開，而她近日也po出自己去花蓮玩，把被蛋汁潑到的衣服脫下來洗的照片。
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她在IG上敘述「全案」發生的經過，表示這陣子去花蓮玩的時候，「在花蓮吃炸蛋蔥油餅衣服直接被炸翻」，並附上1張被蛋汁沾到整件衣服，脫下來在洗手台前準備搓洗的照片。
貼文被網友揶揄「哇喔喔，這料理真不簡單」、「是不是蔥油餅太興奮了？直接炸」。
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不過男粉們最關心的，還是她的美照，近日又被網民PO到討論區上的她，一整組馬尾造型搭白色細肩帶背心跟灰色短褲，站在17公里海岸線滿臉笑容的美兆，超猛上圍就快把背心撐爆，讓人幾乎無法把眼神從她身上移開，只好顧左右而言他：「滿滿的和平之力」、「好大的太陽」，整篇名為「小太陽」的PTT文章看來一點都不小。
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