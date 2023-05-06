林襄「女神級閨密」日本雪地大解放　為拍TikTok上半身脫剩比堅尼

26歲台灣女星張雅涵曾出演電視戲，憑著高挑姣好的身材，進而擄獲許多粉絲的心，而她也在不久前加盟樂天桃猿啦啦隊，正式成為「樂天女孩」的一員。



平時常在IG分享生活的她，也PO出一系列自己早前到日本度假的辣照，令不少粉絲都紛紛暴動前往按讚及留言。

冰天雪地與林襄齊齊脫衣拍TikTok 點擊放大瀏覽張雅涵的IG照片：

+ 25

「樂天女孩」成員之一的張雅涵，最近和林襄、霖霖到日本度假。

而她也在度假的過程中，透過個人社群分享許多自己觀光的照片，更曝光一系列自己只穿比堅尼現身萬座溫泉泡湯的照片，同時也在文中寫下：「身體泡在溫泉完全都不冷，太美了！上身淋著雪看風景。」

此外，張雅涵也在文末提醒，在日本泡裸湯時，不穿外衣時不可以露出紋身。

【同場加映】啦啦隊女神賣力熱舞「跳到斷肩帶」 堅持表演到最後 獲大讚專業（點擊放大瀏覽）：

+ 10

張雅涵的一系列雪地辣照也在曝光之後，吸引許多網友前往按讚留言，除了有不少網友稱讚，張雅涵的身材真的太火辣之外，也有許多網友紛紛留言表示，自己在看到這樣的照片內心實在感到融化且有戀愛的感覺，就連好友林襄也現身留言區寫下：「屁屁好圓。」

然而，事實上，張雅涵在加盟樂天桃猿啦啦隊之前，曾在電視劇《戲說台灣》中飾演許多角色，更一度因為高顏值而在網路上造成網友暴動。

【相關圖輯】韓啦啦隊絕色美女紅到台灣 慘被瘋狂負評 原因竟是身材太火辣？（點擊放大瀏覽）：

+ 26

延伸閱讀：

穿短版衣對鏡自拍！峮峮解放A字腰 邪惡視角全放送…鄉民嗨喊：炸裂了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】