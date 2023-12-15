美女物理治療師IG大解放遭同業斥「丟臉」　全場見噴血身材齊護花

正妹物理治療師「米米」因長相甜美、身材火辣，在先前因為登上PTT表特板的關係爆紅，也讓她的Instagram粉絲數迅速衝破6萬大關。



不過，近日就有同業在網路上發文批評米米，直言她「打著物治師名號騙吃騙喝」。

但就在貼文曝光後，全場網友反而力挺米米，更叫原PO「少管閒事」。

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有一名網友在臉書社團「靠北復健」發文，並點名先前在網路上爆紅的物理治療師「米米」。

原PO直言：「一個普妹而已整天露奶丟物治師的臉，可以不要打著物治師的名號騙吃騙喝嗎，大奶網美到處都是。」

貼文曝光之後，立刻引來大批網友留言討論。

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有網友在看到貼文後，紛紛去搜尋了米米的IG，並挺身而出護花，「為了世界和平的治療師真偉大」、「她是位很好的眼睛治療師，我勸你少管閒事」、「大型翻車現場」。

「感謝推薦已追蹤」、「不要多管閒事喔」、「真的有物理治療的效果，我的手腕橈側和尺側偏移靈活很多」。

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