AI繪圖｜吉卜力工作室都要失業？一鍵生成宮崎駿畫風　更難辨真假

搖身一變，我是高級畫手。



考考你，下列這些電影你看過多少？（點圖放大瀏覽）：

沒錯，這些都是大家耳熟能詳的宮崎駿編導的作品。這些作品也是他在吉卜力工作室（Studio Ghibli）期間進行的創作。

這些電影的立意深刻、情節引人入勝，畫風更是深入人心。吉卜力工作室的畫風一直掌握在宮崎駿等人手中，來保證多部作品的畫風統一，並且在宮崎駿編導的電影中表現得淋漓盡致，因此吉卜力畫風也會被稱為宮崎駿畫風。吉卜力風格甚至逐漸成為享譽世界的一種美學風格。

那麼下面這幾張圖片，你能看得出來它們分別來自宮崎駿的哪部電影嗎？（點圖放大瀏覽）：

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這道考題是不是略有難度，似乎想不出它們都出自何處？其實這些圖片並不來自於宮崎駿的電影當中，而是網友們根據特定的prompt在文生圖的應用中製作的。這或許能夠讓大家都成為吉卜力工作室的一員，創作精美的作品。

推特用戶@ProperPrompter為大家揭秘這些prompt該如何設置：「Prompt: Retro Ghibli scene, [scene description], minimal shading, bold, lined, 2D, flat, low detail, animated film pioneer —ar 3:2 —style raw —c 20」

這些圖片的畫風都遵循了低筆觸、多色彩、層次性強的特點，善用高級灰與高飽和度取色，並且在整體的顏色濾鏡上能夠傳達情緒特色。這位推特用戶將prompt分享出來後，還有網友對他生成的圖像進行了動畫製作。

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除了「超現實」火車，其他的畫面會不會讓你產生錯覺，真的看到了電影總中的片段？看到效果如此好，有網友立馬將自己喜歡的景色繪製出來了，效果很是驚艷，看起來甚至像是宮崎駿電影中的一個分鏡。還有網友表示，這個Prompt真是很好地詮釋了吉卜力風格。其他網友們實踐出來的效果也十分不錯。

如果你對此也感興趣，試試這個 prompt 吧，搖身變為吉卜力工作室的一員。

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】