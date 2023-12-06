日本「暗黑女主播」嫌工作人員污糟形象插水　終極一脫力求翻身

日本甜美女主播森香澄憑甜美外型受到許多日本民眾喜愛，不過在2020年時她曾爆出與另一位女主播私下嫌工作人員髒、像猴子遭到炎上，事後慢慢退出新聞台後她仍持續活躍電視圈。日前她分享了為時尚雜誌拍攝封面照，性感的風格很快引起熱議，罕見露出美胸與事業線讓不少網友直呼：「看不出這麼有料！」



前女主播森香澄在2020年時與另一名女主播池谷實悠私下一段閒聊被爆出，錄音中她們批評一同吃飯的工作人員很髒毛很多，譏笑對方像猴子，另外也批評另一位前輩不做事。對話流出後兩人立即遭到炎上，她的甜美形象也因此幻滅。雖然森香澄事後有向對方道歉並慢慢淡出電視台，不過她轉往主持節目發展，仍持續在電視圈活躍。

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日前，森香澄在IG分享她為時尚雜誌「anan」拍攝的最新封面照，只見她裸身盤腿，用藍色羽毛布料遮住重點部位，表情迷濛，看上去既性感又清純。另一張則是她手捧美胸，前方有花朵點綴，同樣裸著上身，大尺度拍攝風格立刻引來大批粉絲朝聖，紛紛留言誇她又性感又可愛。

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