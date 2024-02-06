農曆新年禁忌｜資深道長親解為何不能罵人不能吃粥　拜神要講地址

本周就是農曆新年，春節有很多傳統習俗與信仰禁忌。



台灣基隆市政府廣播節目《基隆Podcast》主持人余治明邀請到基隆「雷成壇」的資深道長李戊己，分享過年的各種習俗及節日由來，了解背後的意義，感受春節的溫度。

比如為何初一不吃稀飯（粥）、過年不能罵人？

點圖放大看看新年各種禁忌與習俗背後的原因：

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李戊己說，初一不能吃稀飯是因為「稀」可能意味著日子過得「稀疏」，所以為了希望一年過得飽滿，人們避免在初一吃稀飯。

此外，過年期間不要隨意罵人，相傳這是一個壞兆頭會倒楣一整年，過年不要罵人是為了迎接新年時心情愉快、氣氛和諧，以祈求來年平安順遂，也是對傳統文化的尊重。

李戊己表示，過年大家都會到宮廟走春拜神，但很多人不知準備什麼？他說準備水果、餅乾、麵線為上選，在參拜時也要將本人與家人姓名、地址以及所求搭配祝禱詞明確地表達。春節求財拜財神爺，也可選擇拜住家附近的土地公。

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李戊己說，年初二要回娘家，就是要探望父母是否健在。

人們發現年獸怕紅色、火光和噪音，於是在除夕夜掛紅布、燃放鞭炮，逐漸演變成現今過年的習俗。

余治明也詢問過年利巿應該包多少兼顧到禮貌？李道長表示，金額部分量力而為，心意最重要，數字部分則以六六大順、幸運數字七、八取諧音「發」，或者是168一路發等，最為喜氣相宜。

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余治明表示，民眾每年都喜迎過年，但逐漸淡忘傳統習俗背後蘊含的深厚人文歷史或故事，基隆Podcast介紹農曆新年以及各項習俗背後的特殊意涵，要讓大家了解傳統背後的意義。

基隆中元祭傳承一百多年，多年來負責基隆老大公廟開、關龕門的主責道長就是李戊己，他是家傳道士，目前他的兩個兒子也接手成為第六代，李戊己與父親、祖父三代，與好兄弟鬼怪過招數十年的經驗，是基隆知名資深道長。

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