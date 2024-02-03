深圳7大商場迎新年活動優惠多多　跨境巴士直達壹方城深業上城

龍年新春的腳步越來越近，深圳的年味愈發濃厚了！熱烈火紅的節日氣氛，在空氣中蔓延。

誰說摩登精緻和喜慶氛圍不能融合？深圳各大商場齊賀歲，時髦、摩登的新年美陳在商場集結，每一處、第一步都是景色，好拍好逛！



下面跟隨小編的步伐，在「移步換景」的視覺盛宴中，沉浸式開啟深圳Mall Walk，讓你到深圳過年吃喝玩樂不打烊。

1. 深圳萬象城：畢橫機甲美陳藝術裝置全球首展

新年新氣象，深圳萬象城特別推出了《二龍析珠》畢橫機甲美陳，用天馬行空的想象和大膽的創意，為來往小夥伴們展現了與眾不同的新年氣氛，十分吸睛。

一隻機甲霸王龍，代表着中國以實證科考和拼搏務實為根基的全球製造霸主地位，而其身上騰空欲起的是一條機甲中國龍，代表着中國五千年傳承下來的哲思智慧與無窮的想象力及創造力，二龍身旁的「明珠」則是一顆AI人工智版的地球，呈現一派繁華盛景。

在拍照時，你可以多走幾步，把雙龍裝進相機咔嚓一張，定格新年美好開端。

此次《二龍析珠》全球首展，為全城賓客送上「祥龍昂首，萬象啟新」的好兆頭，同時呈現氣勢威武充滿科技感外形的巨龍裝置，遊逛之餘切實感受傳統文化的魅力，收獲新年美好祈願。

2. 深業上城：打造「遊園東方，向上而生」主題喜迎新春

恰逢龍年春節，10米高的巨龍坐鎮深業上城，形成「新生覓境」帶來的視覺震撼，「龍」重登場。

L3小鎮西廣場，迴轉錯落的幾何遊廊，大小不一的燈籠垂掛其中，鯉魚圍繞着遊廊「躍動」，婉轉浪漫間，與向上而生的青松相襯，仰頭流光溢彩間，定格氛圍感大片。

另外，深圳老佛爺百貨新春期間，EDIT精選品牌低至5折起、額外折上折低至7折起，多款新春禮盒及限量成衣系列，等你來解鎖驚喜！同時，深業上城也有美妝零售等各類團購券、粵港澳大灣區新會員無門檻代金券等惠及消費者。

即日起至2月25日，還有「蛋仔探城 迎FUN逐龍」迎春主題活動，既有適合市民拍照打卡的「好運長龍」「蛋仔宮燈」「好運上上籤」，還有集章、飛盤塗鴉、福氣投投樂等遊戲可參與，夜晚「FUN遊夜市」市集也具有煙火氣。

人氣滿滿的「新春年貨市集」以及「迎春花市」也如約而至，在深業上城L1北廣場，近百家深圳品牌也將一起亮相，逛玩花市、手信年貨節，賞繁花盛開，品滿滿年味！

深業上城仲有深港直通巴士已開通👇👇👇

在即將到來的情人節，上城也帶來了多重禮遇。豐富多彩的民俗活動，新年DIY手工坊、送春聯、剪窗花、捏麪人、吹糖人、樂隊演出、財神巡遊等，將為大家營造最温暖的節日氛圍。

值得一提的是，深業上城深港直通巴士開通，「雙向奔赴」齊迎新春，以深業上城、香港機場為起始點，途經深圳灣口岸、銅鑼灣、尖沙咀、太子、旺角、沙田、屯門、迪士尼樂園、香港機場等地，還可享優惠價，歡迎粵港澳大灣區居民來深圳一起過大年！

3. 壹方天地：超多新年預備福利解鎖至臻年味

比起紅紅火火的佈置，壹方天地作為2024深圳迎春花市·龍華主會場，糅合中國傳統新年元素與國際潮流藝術氛圍，逛花街行大運、休閒遊玩、備年貨、拍照打卡……體驗滿滿儀式感的新年互動。

+ 5

與此同時，多場主題巡遊與手作工坊使新春氛圍再度升級，熱鬧非凡的舞龍舞獅與漢服主題的舞蹈快閃，為觀眾帶來沉浸式的奇妙觀感，一鍵開啟嶄新的中國年。

自帶好運光環的壹方天地，還有超多新年預備福利帶你解鎖至臻年味，收獲新一年的好彩頭！

+ 1

4. 卓悅中心：新春福袋限量開搶，手慢無

ARMANI阿瑪尼汲靈感於「東方龍鱗」，借龍鱗執掌天空馭風而行的力量，許你新年紅運相隨，美願齊天。

深圳人的年味從逛花市開始，One Avenue卓悦中心作為福田主會場的第5年，今年是以「綠美福田中國年，低碳新科技新年俗」為主題，展出面積約24000平方米。

花市+商圈繽紛GO、花市+演藝嘉年華、花市+錦繡花景展、花市+攤玩遊園會……準備好在現代步行街裏「行花街」了嗎？

新春福利不能少！新春花花福袋等你來領，共1000份，手慢無！總價值50萬大手筆快來接好運，不僅有贏麻了的ARMANI麻將禮盒、華倫天奴麻將禮盒，甚至有華為mate 60 Pro還有高定香水禮盒，口紅套盒等等，一整個超會玩的大動作！

5. 前海壹方城：龍行大運財神到，助力快樂過大年

前海壹方城「鎏光宇宙藝術展」、「壹方財神節」主題展、《美好星願》《星辰花嶼》美陳春節主題變裝、蘭蔻龍年賀歲主題包店等精彩上線，連high一整個2月，感受傳統與時尚交融的春節。

不僅有「新春美陳、春節財神展」供大家打卡拍照，在正月初一至初六期間，每天還將上演不一樣的特色年味活動，如醒獅點睛、採青巡遊、皮影戲、川劇變臉、粵劇、古風音樂會等，不斷豐富小夥伴的購物體驗。

新春期間，前海壹方城開通了深港跨境巴士「前海壹方城站點」。既方便了內地及香港人的雙向旅遊購物，也更好的促進前海-寶中商圈的發展。香港人可從家門直達深圳前海壹方城，一日往返，收獲站式的吃喝玩樂體驗。

+ 1

除此之外，前海壹方城非常值得推薦的《鎏光宇宙 | THE BIG BANG！》，以一場鎏光溢彩的穿越之旅，結合時下最熱門的chatGPT，呈現關於未來「宇宙大爆炸」（THE BIG BANG！）的視覺意象，打造了一場虛擬未來的藝術景觀，快來打卡一同「直抵未來」。

6. 前海壹方匯：Nice! 萬事壹條龍，迎接溫暖新春

新年伊始，前海壹方匯也奉上「Nice! 萬事壹條龍」活動，為前海桂灣商圈注入了濃厚的節慶氛圍，以明快的色彩和温度深挖三灣區屬地特色，迎接温暖新春。

即日至2月29日期間，三大主題活動輪番來襲：

Nice! 龍重登場，心動前海戶外露營季和前海第一屆年貨節，更有奈斯免陪你回家活動。

Nice! 齊樂龍龍，品味賀歲餐，迎接Nice! 超級錦鯉從天而降，奈斯兔心動補給計劃。

Nice! 萬事順壹，祥獅送福，心動開工，奈斯兔更將帶來元宵獻禮。



+ 4

春節假日，是時候約上親朋好友在壹方匯歡聚了。能玩能吃，沉浸式感受不一樣的新春氛圍。

7. 天虹：吃喝玩樂一站式全滿足

馬上就是農曆新年，大家的年貨都買齊了嗎？對於物價較高的香港朋友們來說，北上深圳採買年貨無疑是一項「花錢就是省錢，買到就是賺到」的神操作。

成立39年的天虹，商品品類一直是超乎想象的齊全：日用百貨、餐飲美食、服裝、家用電器、電子產品、美容美妝……衣食住行，但凡是你日常所需要的東西，都能在這裏一站式滿足！

+ 3

重點是，藏匿於深圳的人氣美食，這裏可以一次打卡！曼格活海鮮自助、酥禧塘、太二酸菜魚、西塔老太太、同仁四季、探魚、八合裏、壽司郎、喜識、克茗冰室、啫火啫啫煲、大榕樹下、農耕記、渝月川菜、陶荔苑、綠茶餐廳、艾豪麗、thewood、湊湊……等你一飽口福！

新春佳節之際，享新年樂購，打卡各大city mall，一站式high玩春節小長假，組新年局、吃團圓餐，籌備年貨更實惠！

【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】