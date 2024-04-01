台北捷運月台驚見長髮辣妹「幾乎露出成個屁股」　網民跪求正面照

儘管現在才即將進入4月份，但台灣近日氣溫卻如夏天般頻破30度，讓不少民眾選擇換上清涼衣物。



對此，就有一名網友日前在搭乘台北捷運（地鐵）時，意外發現有一名正在等車進站的正妹，竟穿著極短牛仔熱褲，幾乎秀出整顆「屁股蛋」。

照片曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論（點圖放大瀏覽）：

原PO在臉書社團「●【爆廢公社】●」發文分享了一張照片，內容為他日前在北捷月台等車時，意外發現眼前有名身穿黑色細肩帶小背心上衣，搭配超短牛仔熱褲的妹子。

對方除了小露蠻腰外，褲子的設計更是讓她「整顆屁股蛋」現形，於是原PO便拍下此畫面，並上傳到網路上供眾人欣賞。

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照片曝光後，立刻引來大批網友留言朝聖：

「好心會有好報」

「請尊重肖像權，來個正面」

「背包不好看，不應該揹才對」

「PO得很好，請常常PO」

「好美的風景」

「帶種的不是她穿這樣！帶種的是她穿這樣又沒有戴口罩」

「世界充滿和平」

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不過，也有一票網友見狀後笑說：

「要這樣穿乾脆就不要穿了」

「沒看清楚臉蛋之前先別急著衝動」

「覺得好醜，沒讓人幻想空間」

「感覺那個褲子會卡肛門」

「為她坐過的椅子默哀，希望她屁股有洗乾淨」

「雖說穿怎樣是她的自由，但不免還是覺得OOXX」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】