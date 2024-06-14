台地鐵痴漢疑掏出生殖器磨長髮美女屁股　網民嘲尺寸太小：找很久

每逢上下班尖峰時刻，台灣北捷（地鐵）車廂總是被通勤族擠得水洩不通，此時除了擔心隨車廂晃動撞到路人，恐怕也得提防痴漢下手。



一名網友在臉書PO影片爆料，他表示13日在北捷發現一名黑衣男，不但緊緊貼著身前的妙齡長髮女，甚至疑似露鳥猥褻，原PO提醒眾人「坐捷運、大眾運輸工具，都要留意身邊的人」。

有網友在台灣地鐵發現一名黑衣男，緊緊貼著身前的妙齡長髮女，疑似露鳥猥褻。（Facebook@●【爆料公社二社】●）

有網友在台灣地鐵發現一名黑衣男，緊緊貼著身前的妙齡長髮女，疑似露鳥猥褻。（Facebook@●【爆料公社二社】●）

不少網民錯重點表示「要放大鏡才看到」（點圖放大瀏覽）：

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一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上傳一段疑似北捷露鳥猥褻影片，原PO表示今天搭捷運行經江子翠站時，發現一名黑衣男緊緊貼著身前的長髮女子。

定睛一瞧對方似乎還露出「一截小兄弟」，原PO直言「那個小東西，不要懷疑就是那一個小東西」。

隨著車廂晃動，黑衣男的生殖器也不斷頂著長髮女的臀部，原PO對此呼籲眾多網民「請兄弟姐妹們坐捷運、搭大眾運輸，都要留意身邊的人」。

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近期一位日本人氣網美抱怨，在上午的時候搭電車睡着，卻遇到痴漢襲胸，然而車上沒人目擊，更無奈的是沒有車廂上沒有閉路攝錄鏡頭，猶如AV的情節在現實發生，令她感到噁心又可怕。

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影片曝光後引起網友討論：

「害我找好久」

「我也很認真看是什麼東西，結果是小麻雀出來吹冷氣啊」

「那個肉色是小拇指嗎？」

「不可能啦，男生哪有這麼細」

「超噁」

「不說我還以為是皮帶扣」



根據北捷性騷擾防治措施，若旅客遭遇性騷擾事件，可透過車站、車廂內對講機、廁所內求助鈴尋求幫助，或直接向捷運警察、北捷服務人員反映。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】