台地鐵痴漢疑掏出生殖器磨長髮美女屁股 網民嘲尺寸太小：找很久
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
每逢上下班尖峰時刻，台灣北捷（地鐵）車廂總是被通勤族擠得水洩不通，此時除了擔心隨車廂晃動撞到路人，恐怕也得提防痴漢下手。
一名網友在臉書PO影片爆料，他表示13日在北捷發現一名黑衣男，不但緊緊貼著身前的妙齡長髮女，甚至疑似露鳥猥褻，原PO提醒眾人「坐捷運、大眾運輸工具，都要留意身邊的人」。
不少網民錯重點表示「要放大鏡才看到」（點圖放大瀏覽）：
+8
一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上傳一段疑似北捷露鳥猥褻影片，原PO表示今天搭捷運行經江子翠站時，發現一名黑衣男緊緊貼著身前的長髮女子。
定睛一瞧對方似乎還露出「一截小兄弟」，原PO直言「那個小東西，不要懷疑就是那一個小東西」。
隨著車廂晃動，黑衣男的生殖器也不斷頂著長髮女的臀部，原PO對此呼籲眾多網民「請兄弟姐妹們坐捷運、搭大眾運輸，都要留意身邊的人」。
【延伸閱讀】日本美女網紅車上睡着遭非禮 痴漢竟逍遙法外 兩個無奈令人氣憤
+22
影片曝光後引起網友討論：
「害我找好久」
「我也很認真看是什麼東西，結果是小麻雀出來吹冷氣啊」
「那個肉色是小拇指嗎？」
「不可能啦，男生哪有這麼細」
「超噁」
「不說我還以為是皮帶扣」
根據北捷性騷擾防治措施，若旅客遭遇性騷擾事件，可透過車站、車廂內對講機、廁所內求助鈴尋求幫助，或直接向捷運警察、北捷服務人員反映。
【相關圖輯】DJ SODA亮相日本大阪遭多人胸襲 IG公開過程「狼群」極猖狂
點擊放大瀏覽：
+10
有片｜台灣地鐵驚現猖狂痴漢 追着女子胸襲 抓到對方倒地繼續抓台灣醫學權威兼前院長涉與長榮旅行社勾結 協助大陸女子赴台賣淫台灣疫情悲歌 28歲人妻失業老公被減薪 為養兒瞞夫賣淫被捕台無良父母19萬賣2歲幼女給「淫獸」抵債 買主曾強姦其8歲長女瘋傳台女護士燈位遭恐怖痴漢湊近「用眼睛非禮全身」 媽媽也在場「雞排妹」鄭家純再爆尾牙遭非禮及性騷擾詳細經過 貼圖證非炒作
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】