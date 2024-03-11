台北自由行｜捷運站隱藏服務曝光　日本遊客真實體驗「借錢搭車」

在台北不少人上班、出遊都相當依賴捷運系統，而捷運除了載大家到想去的地方，其實也隱藏了許多服務，一名作家就分享日本朋友在台灣時，因為忘記帶錢包而跟捷運站借錢搭車的故事，事實上台北捷運（北捷）這項服務已經行之有年，先前也有大學生在網路上分享過曾借錢搭捷運，捷運的站務人員也證實確實有這項隱藏服務。



作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」在Facebook Page上分享，自己的日本朋友因為忘記帶悠遊卡出門而沒錢搭捷運，意外解鎖了北捷「借錢搭捷運」的服務，只要服務中心確認身分、填寫「旅客欠費處理單」，北捷就會提供乘客單程票錢，之後到任何捷運還錢即可，這也引起了許多網友的討論。

事實上，先前也一名大學生在網路上分享，自己忘記帶錢包跟悠遊卡無法搭車，尋求站務人員協助後，站務員就幫她申請「旅客欠費處理單」，開立原因為「旅客無車資進站搭車」，並告知她之後到任意的捷運站還款。

相關文章：搭長途飛機4大貼士 空姐推「最佳座位」：加錢也值得👇👇👇

+ 5

對此，《風傳媒》訪問捷運站務人員，證實有此服務，如果乘客真的有困難，可以到服務處詢問，借款時需要攜帶證件，後續也要記得還款，只要有沒歸還紀錄，後續就不得再使用此服務。

除了提供借款搭車外，北捷還提供許多便民措施，除了可以借廁所外，還設有6大免費服務，包括「免費充電」、「無線上網」、「老花眼鏡」、「輪椅」等等。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：捷運站不只能借廁所「還能借錢」！日遊客忘帶錢包解鎖隱藏服務，站務人員證實了】