情侶之間難免因生活習慣不同而產生衝突。



就有台灣女網友在Dcard透露，她跟30多歲的男友交往不到一個月，卻意外得知對方因家裡空間不夠，會和媽媽一起睡，讓她非常震驚。

示意圖（《輪到你了》劇照）

有網民一原因勸逃：30多歲仍沒經濟能力？

30幾歲男友「仍同媽咪同床瞓」稱屋企空間不夠 女網友：正常嗎？（01製圖）

點圖放大看原文全文和網民意見：

+ 14

原PO表示，她和30多歲的男友交往不到一個月，在聊天中才發現對方因為家裡空間不足，從小到大都會和媽媽一起睡，而爸爸有打呼問題所以獨自一間。

原PO說明，自己從小就有獨立的房間，雖然明白男友是因為房間不夠的問題才一起睡，但當下內心仍感到十分震驚，不解提問：

想請問男友家一起睡的情況是普遍的嗎？還是其實是我太敏感？

【延伸閱讀】俄肥媽狂減58kg變索女網紅 狠甩結婚13年老公再同20歲繼子墮愛河

【延伸閱讀】俄肥媽狂減58kg變索女網紅 狠甩結婚13年老公再同20歲繼子墮愛河

點圖了解更多：

+ 23

文章一出，不少網友覺得很合理：

「如果是台北市人，我覺得可能合理」

「我也是這樣啊，在台北這樣很正常，以前讀書我也自己住外面和睡實驗室，我只要能睡都好」

「也是有可能喔，我家房間不夠，我弟是被分配到跟阿嫲一起，我則是跟我妹一間」

「就每個人家庭環境不同」



但也有部分網友不認同：

「一起睡同一間房間還可以，但同一張床真的很怪」

「30多歲若沒經濟能力自己搬出來住的話，是蠻奇怪的」

「都30幾歲了還住家裡並且跟媽媽睡一起，就已經不是家庭環境的問題了，我覺得妳該跟他聊聊未來的規劃」

「快逃……」



【延伸閱讀】「想和17歲親生女兒戀愛」被發現 美國變態爸爸惱羞竟朝她們開槍

【延伸閱讀】「想和17歲親生女兒戀愛」被發現 美國變態爸爸惱羞竟朝她們開槍

點圖了解更多：

+ 11

原PO後來在留言補充，她認為和別人一起睡很沒隱私，小孩隨著年紀漸長，應該都會想要自己的生活空間，男友卻不覺得這種空間分配模式很奇怪，因此她很擔心對方其實有依附母親的問題，才發文尋求意見。

延伸閱讀：

一句好話

追憶似水年華──1950年代／劉靜娟｜如歌的行板

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】