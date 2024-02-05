2024龍年運程｜「揮春」原是寫在木頭上？一文看清歷史起源及宜忌
撰文：中天新聞網
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2024年新年貼春聯（揮春）最佳、最旺時間出爐！
命理專家楊登嵙指出，除夕當天早上6點到中午12點陽氣最旺，因此最適合貼春聯、除舊佈新。
為何揮春原本叫「桃符」？要大掃除後才貼春聯（點圖了解更多）：
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楊登嵙表示，在宋代人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀。
又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。
楊登嵙指初，所以「春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。
每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。
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楊登嵙透露，2024年2月3日農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2024年2月9日農曆12月30日除夕，要打掃好才貼春聯。
貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。
而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。
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