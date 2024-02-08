除夕團年飯宜忌｜吃5菜色助開運兼逢兇化吉　這3道菜上桌會衰一年

準備過年圍爐！年夜飯要如何準備才能有運事亨通的好兆頭呢？



民俗大師廖大乙分享了餐桌上開運「龍」帶頭的5菜色讓來年吉祥、平安。

此外，還有「這3道」年菜千萬別上桌，才不會影響整年的運勢，讓努力白費。

4個犯太歲生肖尤其當心 上這道菜隨時丟掉工作 點圖放大看看廖大乙分享的團年飯宜忌：

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再過幾天就要除夕吃年夜飯，民俗大師廖大乙分享今年龍年必開運上桌的年夜菜，廖大乙指出，從天干地支來看，2024甲辰年，其中甲為木，青色代表木，辰為龍，所以2024又稱「青龍年或木龍年」。

因此可以準備油炸的「龍珠」，也就是魷魚或章魚的嘴巴，符合五行中「木生火」之意，可讓運勢加乘，尤其今年犯太歲的龍、狗、牛、羊，也多了逢兇化吉的含意。

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配菜的部分廖大乙建議，可以準備芹菜、蔥、蒜、紅菜頭等4樣象徵新的一年可以聰明、精打細算，進而心想事成，好彩頭到年底。

不過廖大乙也提醒，「芹菜」雖然象徵著勤勞、勤快，但切記不要出現「花生芹菜炒魷魚」這道菜餚，因為這代表工作發生被辭退、資遣等衰事。

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還有麻婆豆腐（滿臉全豆花，倒楣受累）以及山蘇（三輸，什麼都輸），都不要在出現在團年飯的桌上，才不會影響整年的運勢，或是影響到過節氛圍，讓自己的努力打水飄。

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