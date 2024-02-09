除夕團年飯「不婚不生一個人過很孤單」？網民反而有另一種睇法
撰文：中天新聞網
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農曆新年即將到來，大多人都會趁過年和家人聚在一起，但有網友直言，若不婚不生「除夕要怎麼過」，有網友建議可以去打工領2倍薪水或到外地玩；另有網友則認為現在早沒過年氣氛。
一名網友近日在批踢踢以「除夕沒有家人的鄉民都怎麼過」為題，發文表示，不婚不生的人越來越多，現有的家人遲早會走光，以後除夕沒家人的話要怎麼過？
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此文一出，引發熱烈迴響，許多網友留言建議「出國」、「想慶祝的話就算一個人也是能慶祝」、「我已經好幾年除夕回老家吃完晚飯，就回家打電動了」。
大多人認為現在沒有過年氣氛，「現在過年跟一般例假日沒啥兩樣，這種節慶早就被淡化了」、「想想已婚版那怨氣」、「平常就吃很好了，有沒有過年沒差」、「當平常放假日過啊」、「跟平常一樣啊」、「多少已婚男自由只有廁所汽車小空間」、「除夕吃便利商店或速食呀」、「3、40年前平常沒機會吃好的，過年難得可以一次吃到，還有紅包拿；現在平常就吃很好了，有沒有過年沒差，加上到處都塞車，沒事待在家最爽」。
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