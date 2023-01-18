農曆新年10個開運法　門口45度角擺一東西吸財　著紅色新衫擋九災

【開運／大掃除／除夕／農曆新年／兔年生肖運程】農曆新年即將來到，我們都希望可以藉由嶄新的農曆年來告別去年的衰運，迎接好運與新氣象。



台灣命理風水師湯鎮瑋老師就特別在節目《女人我最大》中透露10招超強旺運法，有些甚至是老師的獨門心法，就讓我們一起來看看在過年前要怎麼做，讓新的一年旺起來！（點圖放大了解👇👇👇）

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除夕前大掃除換新運，由內向外、由上到下掃

除夕前大家都會把握機會大掃除，除了想要掃除去年的壞運，且過年期間使用掃把也是禁忌。但其實大掃除也是有技巧，建議在除夕當天打掃，且要由內向外、由上到下掃，可以讓晦氣往外送。

除夕前將冰箱、米缸清理乾淨

冰箱和米缸象徵著家中的財庫，因此要在除夕前整理好，千萬不可以亂，也不能有異味，代表能換新運，為來年的財運掃除阻礙。

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春聯要在除夕當天太陽下山前貼好

過新年家家戶戶都會貼新的春聯，要在除夕太陽下山前貼好，代表佈置好新的一年的結界。但假如除夕來不急貼，湯鎮瑋老師說根據節氣，立春才是正式進入兔年，因此也可以在大年初四貼。

大掃除後在大門口內或外放地墊，地墊下放36個硬幣，增加財運

在門口這個居家的引氣口放地墊可以討吉利，因為財神喜歡走紅毯，另外在下面放36枚硬幣，代表36天罡，象徵著每天踩錢進家門，出去外面就賺錢。

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除夕前買銀柳根、桃花枝增加好人緣

湯鎮瑋老師說「銀柳桃花種人脈，讓你人脈通錢脈」，在過年期間擺放銀柳根、桃花枝，讓你新的一年工作、人氣暢旺，也會增加好的財運。但是桃花花期短，凋謝掉就要記得丟掉，不要把爛桃花放在家裡。銀柳則可以持續擺放，象徵把錢留在家裡，到隔年除夕前換掉即可。

鈔票人頭朝下包紅包，代表錢回頭找你

這是湯鎮瑋老師自己的獨門心法，過年期間包紅包時，會讓鈔票上的人頭朝下，象徵著祝福對方，對方拿到錢有歡喜心，鈔票人頭向下便會將這歡喜心迴向過來，錢也會回頭再來找自己。

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錢包放新的五色鈔，不花掉，代表財庫有錢

皮夾是我們行動財庫，可以放進五種顏色的新台幣，象徵五行相生，生生不息。湯鎮瑋老師補充自己會把五張鈔票捲成五捲，代表財源滾滾，可以放在錢包裡或家中聚寶盆。另外，家中開門的45度角財庫位可以擺放一個撲滿，每天回家記得存錢進去，讓你的財位每年都有錢、年年有餘。

換新衣換新運，紅色代表一紅擋九災

過年我們都會穿新衣，代表能夠換新運，且過年期間穿紅色最喜氣，因為「一紅擋九災」。而湯鎮瑋老師也補充，他自己每年都會包紅包給自己，把喜氣與財運留給自己，如果你覺得自己晦氣很多的時候也可以嘗試看看，無論是包紅包、或者換上紅色的飾品、新衣等等，都會有改善。

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除夕前整理頭髮與雜毛，除掉個人晦氣

頭髮與身上的雜毛代表煩心事、不好的事，除夕前修剪整理象徵除去晦氣，讓這些負面的一切不會跟到新年來。

年前做好保養，大年初一的氣色影響一整年運氣

湯鎮瑋老師說，仔細觀察大年初一早上一起床時，自己的臉色好不好看，如果都還沒有梳洗卻容光煥發，代表你新的一年會很旺。因此如果想要大年初一一大早就能容光滿面，過年前可要做好保養，或者除夕睡前敷面膜等等，讓一整年的好運氣從大年初一就開始！

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