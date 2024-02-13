單身女隨身攜帶「安全套」被懷疑從事色情行業　網民點出另有用途

許多男性會隨身攜帶安全套，除了以備不時之需，也有招財的意味。對此，一名台灣網友分享，近期幫一名認識10年以上且母胎單身的女性好友翻找包包時，卻意外看到包包內有安全套，讓他相當意外這年頭女生也會隨身帶安全套出門？貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在論壇Zuvio以「看到女生朋友隨身帶保X套」為題，指出近日和一名女性友人逛街，對方請他幫忙拿包包裡的錢包，翻找過程中竟意外發現安全套，當下雖然不動聲色，但內心非常震驚，明明母胎單身也不像玩咖，為什麼要自己準備安全套？還是有在從事特殊行業？但基於友誼與禮貌，不敢親口發問。

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貼文一出後，多數網友都認為是反應過度，紛紛表示「招財啊」、「放皮包內那個是招財用的！你也不用內心小劇場想太多，她既然敢讓你幫她拿錢包，就表示那個沒什麼好在意的」、「錢包放安全套是守財吧，個人覺得放過錢包的不要用比較好，感覺會被磨損」、「招財或者備用，不過定期要換新，放太久會容易破」、「放皮夾內的（安全套）基本上也沒人拿來用」、「我皮夾也放，而且過期了笑死」。

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