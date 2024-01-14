性愛｜調查揭男生真實愛愛時間只有X分鐘！專家公布最佳交合時長

不少男性都會疑惑，做愛時的活塞運動多久才算久，或是擔心自己的抽插時間太短。對此，有台灣醫師表示，理想的交合時間落在3～13分鐘，10～30分鐘太長，只有1～2分鐘則是太短。



台灣泌尿科醫師程威銘在YouTube頻道「程威銘醫師Dr. DKK」指出，許多向他求診的患者都覺得自己的抽插時間不夠久，但一問之下發現許多求診者都可以維持10～15分鐘，程威銘直言這個時長「根本就正常」，讓他不知究竟該如何治療起。

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程威銘在影片中引用國外研究數據，其中一項研究結果顯示，80％男女都希望自己的活塞運動超過30分鐘；另一項研究則發現，男女「實際」做愛時間與「想要」的做愛時間有巨大落差。男性期望的做愛時間為18.45分鐘，實際時間則是7.86分鐘；女性期望的做愛時間為14.34分鐘，但實際時間為7.03分鐘。他直言，「幾乎2倍的差異，往往帶來許多焦慮與失望。」

此外，有研究請受試者在做愛時，以碼表記錄插入到射精的時間，結果顯示男性平均約5.4分鐘就會射精。另一項使用相同方式測試的研究則得知，沒有早洩問題的人，活塞時間約7.3分鐘，早洩患者則僅有1.8分鐘。

不過以專業醫師的角度判斷，到底活塞運動多久才算久呢？程威銘分享，曾有研究蒐集180名具有20年以上治療經驗的性治療師的意見，大部分都認為3～7分鐘是足夠的，理想上7～13分鐘算是完美時間，但只有1～2分鐘則是「真的是太短了」，因此在理想和足夠範圍內的3～13分鐘，是最剛好的時間。

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程威銘提到，不少人可能會好奇，「一般活塞運動不到半小時，那為何開房間要2小時？」他解釋，別忘了還有前戲、後戲，以及性愛前後都需要清洗，加總起來大約需要2小時。

程威銘也補充，許多患者煩惱抽插時間不夠久，其實並非因為控制不住早洩，而是由於體力不足，有些人可能才2～3分鐘，就覺得又累又喘，射不出來或是直接軟掉，所以他建議平時應該多運動，提升體力，以延長活塞運動的時間。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：做愛抽插多久才及格？泌尿科醫師揭「最佳交合時間」 時間無法達標快做1件事！】