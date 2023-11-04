性愛那些事｜床戰後必吃4大食物回氣！醫生：恢復體力隨時再戰

健身後不少人會把握30分鐘內補充蛋白質，藉此增加長肌肉速度並促進身體恢復。但在一場床上激戰後你會吃什麼？台灣泌尿科醫生程威銘表示，愛愛後除了虛弱感外，還會有餓肚子想進食的慾望，這時若不忌口的亂吃，不只破壞做愛後身體修復，也會影響睡眠，對此他激推「3大類食物」，男生完事後吃對能迅速恢復體力，以便隨時提槍再戰。



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臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫生程威銘在YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》引述古人說「飽暖思淫慾」，當淫慾被滿足後同樣會產生食慾，會有這現象，可能是男生在愛愛過程中消耗身體能量的有氧運動，使得血糖降低，另也會因流汗讓身體流失水分，而在性愛後產生餓與渴的感覺。高潮時大腦分泌催產素，除了讓人感到放鬆及有滿足感外，也會有飢餓感。

此外，做愛時的心態也會影響食慾。程威銘說明，有些人在意自己的床上表現，過程中壓力爆大，雖然不一定會發生陽痿或早洩，但完事後鬆一口氣的當下，也產生「想吃東西」的慾望；而若真的表現得差強人意，壓力、焦慮感會更嚴重，也更想透過飲食安慰自己或紓解壓力。

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做愛後該怎麼吃？程威銘示警，千萬別亂吃，尤其許多人床戰時間都選在晚上，亂吃不只影響做愛後的身體恢復，也容易睡得不好。因此他推薦應以「輕盈又營養豐富」的小吃為主，像是新鮮水果香蕉、藍莓或西瓜，富含維生素、礦物質以幫助身體修復，避免因電解質不平衡而造成肌肉抽筋。

程威銘接著說，還有乳酪、三文魚、雞肉、豆腐等優質蛋白質，有助於修復在性行為中可能拉傷的肌肉；此外，還有堅果、黑巧克力、燕麥、番薯，能提供優質油脂與碳水化合物，讓身體快速補充能量，也能維持健康的荷爾蒙水平。若此次性愛有進行較困難的體位、耗費相當多體力，更要加強碳水化合物的攝取。

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程威銘也強調，愛愛後也要「適度補充水分」，畢竟性行為會流失汗液及精液，藉由喝水或補充富含水分的食物，在愛愛後能排1～2次的尿，避免因脫水而誘發疲累、泌尿道感染等健康問題。不過他也提醒，若在睡前愛愛完水別喝太多，否則半夜一直起床尿尿也會影響睡眠。

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