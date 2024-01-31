運動健身｜日本流行「超慢跑」究竟好不好？檢測心跳判斷運動成效

超慢跑最早源自日本綜藝節目的推廣，其後逐漸在網路上風行起來，由於取代相對激烈的跑步運動，遂成為一項受歡迎的低強度有氧運動。



超慢跑適合這些人 還有這些好處

「超慢跑好不好？」台灣安南醫院骨科醫師方啟榮回答了相對複雜的答案，「介在好與不好之間。」想必不少人好奇，好就好、不好就不好，為何如此模稜兩可？

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台灣方啟榮醫師解釋，如果一個沒有運動習慣的人，以超慢跑開始養成習慣十分合適，甚至可以配合節拍器或音樂、影視節目等媒介，來達到延續運動的習慣。不僅適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力，還以高效低強度聞名，非常適合膝蓋不舒服或年長族群。

同時，超慢跑還有許多好處，像是：不受地域限制，不管是在家還是辦公室，隨時隨地都可以運動，且入門門檻低，不需要特別的裝備，只要一雙運動鞋或是瑜珈墊，就可以開始超慢跑。

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有效運動有撇步 心跳是關鍵

然而，台灣方啟榮醫師指出，如何達到有效的運動及品質，也是很重要的課題。他補充幾個簡單的要點，以台灣國健署提倡的運動「333」原則為例：每週運動3次、每次運動30分鐘、每次心跳130下；另外，世界衛生組織也曾建議，將原則提升為「533」，意即每週5次或每週150分鐘以上的運動量。

其中最重要的部分就是「心跳」，為運動品質的關鍵點。他分享，門診時常碰到老人家表示，自己有在周邊公園走路的習慣，但這其實只能稱作「活動」，而不是「運動」，必須讓身體有發熱、流汗，甚至稍微喘氣，才稱得上運動量足夠。

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多嘗試不同型態運動 對健康有幫助

最後，台灣方啟榮醫師建議，對於尚未養成運動習慣，或是開始想要運動的人來說，超慢跑可以作為一個養成運動習慣的契機，但是並非最終目標。多嘗試各種不同型態的運動，如騎腳踏車、游泳、重量訓練、太極拳或氣功等，互相輪替配合，對促進身體健康才有更顯著的幫助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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