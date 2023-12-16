精品Tote Bag秋冬精選Top 14　CHANEL、DIOR保值　LV老花不退流行

2023年秋冬可以說是各家品牌「托特包」大放異彩的一年！



在實用與美觀的趨勢下，隨性且好駕馭的大包逐漸成了許多時尚人士的「it bag」，秋冬帶上它不僅可以裝下進室內脫下的毛帽和圍巾，在室外也能幫助擋風（笑）！

小編整理了14款大容量的托特包推薦，一起感受專屬它的魅力吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2023精品Tote Bag托特包推薦

01. DIOR

DIOR BOOK TOTE系列是許多人想到「精品托特包」時腦中會第一個浮現的款式！這款老花托特包是由Christian Dior 創意總監Maria Grazia Chiuri 設計的款式，現已成為Dior美學的典範。綴以全幅白色和金色色調Dior Oblique主題圖案刺繡，結合休閒的包型和精緻圖案設計，推薦給喜歡經典百搭款的姊妹！

02. CHANEL

香奈兒最新一季的渡假系列將場景從馬里布海灘移至威尼斯海灘邊的籃球場，演繹香奈兒對於加州生活生活型態的詮釋。這款大型托特包以絢爛的淡紫色、淡黃色再到珊瑚紅展現了有如夕陽落下時的美景，採用粒紋小牛皮製成的包身柔軟，可手提或肩揹，出國搭機時當作隨身包也很實用！

03. SAINTLAURENT

帶有極簡美學的SAINTLAURENT推出的大包總是能在俐落和優雅間取得平衡，這款BEA柔軟鹿皮手提袋採用皮革飾片開合，同色麂皮襯裡搭配內部搭帶細節滿點，柔軟的包型揹上身慵懶愜意，不論是搭配正式的西裝或是休閒的牛仔褲都能展現隨性感。

04. MIUMIU

MIUMIU今年秋冬的單品充滿了「時髦知識份子」的氛圍，這款皮革托特包霧面的焦糖色皮革展現肉眼可見的質感，正面飾有縫線裝飾的皮革字樣標誌簡約中帶有一點童趣感，能夠裝下平板、手提電腦的容量收編一個也很值得！

同場加映：ROLEX手錶6大職場穿搭推介 Datejust百搭不失禮 入門款價格一覽

+ 28

05. VERSACE

於Versace 1991年時裝展系列首度亮相的「Barocco印花」，源於古希臘建築和巴洛克藝術的圖案，以奪目華麗的方式歌頌創意，旋即成為Versace最為人熟悉的設計元素！這款ATHENA 托特包能搭配各種日常造型，漩渦巴洛克圖案緹花展現鮮明的古典優雅，象徵義大利南部冬季日落的胭紅色和粉紅色，也令它成為日夜造型的迷人焦點

06. TORY BURCH

秋冬最適合搭配蓬鬆感的單品，這款ELLA鏈條托特包時髦的金屬色外觀是入冬的穿搭配件首選！金屬鍊條設計揹上身自帶造型感，厚實的包身放入相機、電腦等產品也不怕碰撞，朴恩斌這套羽絨外套搭配也能自在揹上大包，搶眼又吸睛的造型入冬必備！

07. LONGCHAMP

LONGCHAMP家最受歡迎的Le PLIAGE XTRA系列自信優雅，多功能的用途讓它自然地佔據衣櫥裡的一席之地。低調的現代感線條替都會時尚注入新活力，包身的牛皮工藝創造出柔軟平滑的質地，即使多年使用也能保證耐用性和靈活度。輕巧又方便的包型也難怪會成為許多上班族的心頭好！

08. LOUIS VUITTON

這款Neverfull MM手挽袋選用Monoglam塗層帆布製作，呈現出包包外觀特殊的光彩效果，加上亮麗塗層在光線下能展現多種色調，堅固的底部可以放置平板、筆記本或電腦，強烈的設計風格一揹上就能替穿搭畫龍點睛！

同場加映：OL必學秋冬恤衫穿搭 4種襯衫混搭示範 打造日系休閒大人感風格

+ 16

09. Chloé

知性優雅的Chloé「woody」系列，是許多剛步入職場的女性會選擇的平易近人款！紅棕色光滑小牛皮革製成的托特包更顯奢華，帶有撞色縫線的同色調垂直皮革和刺繡小牛皮重新演繹標誌性 Chloé 標誌，入秋後搭配風衣外套或大衣也很好看！

10. CELINE

「注意看！CELINE今年秋冬真的太狠了～」一連推出好幾款設計和配色都很獨特的實用大包，意圖使人淪陷！（笑）這款「CABAS 16手袋」以金屬配件點綴再搭配溫柔的鵝卵石色，CLOCHE CLÉS鑰匙扣細節是妞編輯最喜歡的地方！搭配牛仔褲慵懶且不失時髦感，365天每天都想揹上它！

11. BALENCIAGA

巴黎世家這款「Carry All包」 包如其名，可以塞進全部必需品的超寬敞容量，揹上它說走就走的率性風格也是許多歐美潮流人士鍾情的一款包包！包身採深灰色金屬化Arena 小羊皮製成，做舊銀色五金配件很具有破壞的美感！

同場加映：手袋｜5款精品Tote Bag Loewe、Celine、Chloe 容量大耐用百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

12. LOEWE

大，還要再更大！（笑）已經分不清楚究竟是搞笑還是認真的LOEWE「XL Puzzle Fold Tote」就是要超越大眾對於大包的想像，不過看似笨重的XL尺寸包包其實上手很輕盈，特殊的工藝讓包包可以平整折疊，當作旅行的收納好物非常實用合適！

13. JIMMY CHOO

帶有英倫學院風的JIMMY CHOO托特包用自然色的帆布凸顯了別緻的性格，標誌性的品牌logo簡約俐落，左右滾邊的黑色皮革和鉚釘裝飾保有女性的優雅和勇於表現自我的態度，日常輕裝或約會都很適合揹！

14. GUCCI

復古奢華的「GG Supreme」不分男女的中性設計受到許多人喜愛，中央的紅綠色織帶做出包包的層次感，內裏設計一個拉鍊內袋和開放式口袋隨時能輕鬆取物，不論是要去運動、逛街或上班都是很實用的一款托特包！

姊妹們也是什麼東西都喜歡往包包丟的「大包控」嗎？今年秋冬可少不了這些「大容量托特包」的陪伴！

延伸閱讀：

2023「奶霜粉」精品包7選！DIOR「信封包」美翻、CHANEL菱格紋浪漫奢華

韓女星9款「精品包」超勸敗！子瑜也迷Y2K金屬色、FENDI縫線工藝眾星搶揹！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】