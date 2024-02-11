深圳年輕人流行逛寺廟解壓　拜財神求姻緣這4間「據説比較靈驗」

這屆年輕人，流行一些很新的解壓方式，接好運、電子木魚、財神壁紙……

在寺廟求籤上香，靜心祈福，治好了人們的焦慮。



寺廟祈福，一種很新的解壓方式

最近，一些「迷惑行為」在年輕人中流行：敲電子木魚增加功德、把財神設為壁紙、手戴電子錶和佛珠兼顧科技與禪意，還有在評論區刷屏的接好運。

科學的盡頭是玄學？其實，這不過是年輕人解壓的一個新方式。

都説「在上進和上課之間，年輕人選擇了上香」。去寺廟祈福，也成為了這屆年輕人的新愛好。

巨大的壓力如無形牢籠將年輕人困住，每個人都在尋找能夠喘息的缺口。

年輕人將生活希望短暫寄託在神佛之上，莊嚴肅靜的寺廟，就成為了轉移負面情緒、平靜內心的淨土。向佛祖奉上一炷香，虔心禮佛，香火氤氲，任何煩惱似乎都能被緩解消除。

我們為大家整理了一份深圳寺廟地圖，每座都香火旺盛，且據説比較靈驗。要是想去寺廟靜靜心祈祈福，快快往下看。

深圳寺廟地圖

1. 弘法寺：香火最旺，財神最出名

相比其他百年古剎，弘法寺略顯年輕，但始建於1983年的它卻是深圳香火最旺的寺廟。

不管是求學業、祈平安，還是接財運，每當初一十五和逢年過節，不少人都會來這奉香禮佛、開光佛卡。

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弘法寺的財神最為出名，渴望升職加薪、財運滾滾的朋友，可以來虔誠祈禱一下。

弘法寺也被譽為「深圳小故宮」，建築風格極具巍峨宏偉的正統中式韻味。硃紅外牆、金黃琉璃瓦，斗拱飛檐交錯層疊，一步一景都盡顯莊嚴大氣。在鋼筋森林中，很難尋得這樣的景象。

陽光投落在牆面，尋一處陰影處憩息，不遠處傳來的輕輕梵音和香火煙氣，讓內心逐漸安定。

拜完財神，去仙湖植物園逛逛

拜完財神，可以順路在仙湖植物園逛逛。

園內栽種了上千種植物，其中包含許多珍稀品種，逛上一圈絕對能大飽眼福。在賞荷時節時，別忘了去水生園賞一抹幽靜脱俗的荷花。

弘法寺

地址：深圳羅湖區仙湖路160號仙湖植物園弘法寺

交通：深圳地鐵8號線仙湖路站C2出口，公交仙湖植物園總站

開放時間：8:00-18:00

注意事項：

①需在仙湖植物園微信公眾號購買門票：成人15元/人，學生5元/人

②入口處每人可以免費領取3支香

③入園後可乘坐園內公交（3元）上山，也可步行



2. 大華興寺：深圳海拔最高的雲端寺廟

大華興寺，深圳海拔最高的寺廟。它位於東部華僑城山頂，坐落在茶溪谷、雲海谷和大峽谷三谷之間，四面山水相簇，雲霧繚繞。

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寺廟以古書院為建築風格，灰瓦棕磚，肅靜莊嚴。寺內還有一堵許願牆，許多人會在這裏掛上自己的心願。

繞過大雄寶殿，踏過108階無量雲梯就登上了山頂平台，壯觀的四面觀音座蓮像逐漸呈現在眼前。

金像高達23.3米，由聖觀音、蓮華手菩薩、送子觀音、世界尊觀音等四尊觀音像合為一體。望着矗立山頂、與藍天相映的觀音金像，敬畏感油然而生。

雲梯登頂，俯瞰東部華僑城

在四面觀音像平台，還能360°俯瞰東部華僑城。薄霧久彌不散，彷彿蒙上一層濾鏡，層巒疊翠和華麗別緻的建築羣都能一覽無遺。

大華興寺

地址：深圳東部華僑城大華興寺

交通：深圳地鐵8/18號線鹽田路站，然後打車前往；公交909路到茶溪谷站；自駕可導航「大華興寺停車場」

開放時間：週一至週五09:30-18:00，週末09:00-18:00

注意事項：

①免費，免預約

②門口掃碼即可免費請三支香

③四面觀音不能帶香上去，只能獻花

④建議穿舒適的鞋子，需爬20分鐘才能到達



3. 東山寺：靠山面海的百年古剎

東山寺位於大鵬龍頭山南麓，靠山面海。它距今已有600多年歷史，前後歷經三次重修，是一座飽含風霜的百年古剎。

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也許是較為偏僻的緣故，與弘法寺、鳳巖古廟相比，它顯得安逸清靜不少。寺裏幾乎聽不見喧鬧聲，只有從殿中傳來的陣陣誦經輕語。走在這裏，腳步都不由地放輕。

除了禮佛，還能近距離觀賞中式建築的獨特美學。

雖然重建，但仍沿用仿古明清的建築風格。清水石外牆，黃色琉璃瓦，紫砂瓦屋頂，青磚牆面……濃墨重彩的元素組合成恢弘大氣的景象。寺院牆壁鑲嵌福建彩畫一百八十幅，每副壁畫、每處雕刻都十分精緻典雅。

在大鵬，逛逛歷史悠久的古城

從東山寺出來，可以順路去趟大鵬所城。佈滿歲月痕跡的古建築、藏有驚喜的煙火小巷，不妨花上小半天耐心逛逛。

東山寺

地址：深圳東山寺

交通：公交H92/E11至大鵬中心站，換乘M471/B753至東山寺下車；自駕可導航至「大鵬新區東山寺」，門口有停車位

開放時間：08:30-17:30

注意事項：

①門票免費，免預約

②週末及節假日自駕進入大鵬新區需在深圳交警微信公眾號預約



4. 鳳巖古廟：脫單結緣的聖地

鳳巖古廟為文天祥後人文應麟所建，是深圳最古老的寺廟之一。周邊居民來鳳凰山登高閒逛，也都習慣順路去廟裏拜拜。

它屹立在鳳凰山的半山腰，依山傍海，後背雲頂鰲峯，是一塊龍鳳祥瑞寶地。

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廟中前有清湖，後有仙井，山岩上還刻着文人墨客的詩詞。登上望海樓，鳳凰山的蒼翠美景可以盡收眼底。

據説這裏祈求姻緣十分靈驗，有不少人專程前來禮拜。寺廟深處有一條許願長廊，高高掛上心願牌，所有美好的願景一定都將實現。

鳳凰山登高，沿途皆是好風光

遠離市區的鳳凰山，一直是散步登高的好地方。從山腳爬到鳳巖古廟大概需要20分鐘，一路綠意葱蘢，溪流為伴。在山間呼吸着清新空氣，簡直不要太舒適。

鳳巖古廟

地址：深圳寶安區鳳凰山森林公園鳳巖古廟

交通：深圳地鐵11號線塘尾站，再打車前往；自駕可導航至「鳳巖古廟」

開放時間：06:00-19:00

注意事項：

①免費，無需預約

②蚊蟲較多，注意做好防蚊措施

③需徒步上山，建議穿舒適的鞋子



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