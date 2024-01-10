8款焦糖色精品手袋　Lisa同款CELINE大包控必敗　YSL輕巧不退流行

提到秋天，姊妹們第一個想到的代表色應該是充滿濃郁感的焦糖色吧！



除了讓人聯想到楓葉、栗子等秋冬的代表物以外，「焦糖色」的手袋也是入秋後會頻頻觀望時尚單品之一，小編整理了8款「焦糖色精品包」一起來看看！

8款初冬焦糖色精品手袋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. CELINE - 柔軟牛皮革HÉLOÏSE手袋

大包控一定會喜歡Lisa這款最新的柔軟牛皮格HÉLOÏSE革手袋！採用天然圓潤的粒面小牛皮，柔軟的觸感令人愛不釋手！內部為麂皮材質，外部則是柔軟小牛皮，側邊為角撐板，滾邊背縫工藝將皮料拼接在一起，使得手袋線條更為圓潤流暢。極簡的外型搭配帆布標誌印花的形式展現，質感時髦人士會喜愛的一款「巴黎秋色」包！

2. BOTTEGA VENETA - Teen Jodie

BOTTEGA VENETA家充滿標誌性的編織工藝手拿包「Teen Jodie」，由小羊皮製成的外觀具有質感，標誌性的Intrecciato打結替包包注入一股隨性感，焦糖色系搭配秋冬的大地色服裝都很適合，小編首推搭配洋裝系列手拿，會顯得優雅又愜意！

3. LOEWE - Small Paseo Bag

輪廓簡潔而優雅的餃子包「Paseo系列 」做工細緻，同時保有了柔軟和結實的結構設計，可以手拿或是配上肩帶斜揹，金箔 Anagram 立體壓紋更是將包包增加了一點低調奢華的感覺，沈穩內斂的橡木色是職場姊妹很推薦入手的一個包款！

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4. SAINT LAURENT - LE 5 À 7滑面皮革手袋

HOBO手袋永遠不會退流行！SAINT LAURENT這款 LE 5 À 7滑面皮革手袋最大的特色就是正前方的CASSANDRE標誌的皮革背帶，讓包包看起來很有份量感卻不會太過繁瑣，包身雖然小巧空間卻很寬敞，作為日常逛街或一日遊輕巧包包再適合不過！

5. Mulberry - Mini Rider's Top Handle Bag

Mulberry這款具有個性的實用包款「Mini Rider's Top Handle Bag」，多功能的用途很吸引人，外層使用有紋理感的「柚木絲滑小牛皮」製成，看上去有點時髦復古，經典的騎士鎖採用皮革和醋酸纖維重新設計，打造出適合日常使用的手柄，斜揹時可以根據當天的衣著決定要呈現休閒還是時髦的通勤穿搭！

6. MIUMIU - 皮革手挽袋

高雅簡約的MIUMIU 皮革手挽袋展現了女性溫柔又成熟的一面，精緻的半橢圓外型圓潤飽滿，以雙拉鍊式開合也可以增添五金的存在感讓包包更具有層次，搭配時可以著重在較有份量感的皮革衣類單品，再用這款小巧的焦糖色手挽袋來裝點造型！

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7. Chloé - Penelope 迷你肩背手提包

Chloé 「Penelope 系列」以圓潤的線條、精緻的細節和工藝與品牌的DNA結合，包包上的金屬開扣受到品牌的珠寶復古珠寶啟發，結合流蘇、編織和休閒包款的元素，讓這款手提包休閒而不失優雅態度，搭配充滿女人味的單品更加分！

8. COS - Quilted Mini Bag（Leather）

詢問度超高的COS雲朵包是許多人逛店的主要目標單品！今年秋冬COS將這款可愛的明星商品更添加了濃濃的秋冬感，外觀的「卡皮奇諾」色皮革具有奶油般柔軟的手感，容量實用，可以裝下手機、鑰匙和水壺等日常用品，手把堅固而立體，日常出遊或通勤都是很萬用的單品！

隨著這些「焦糖色」包款的高出鏡率，也意味著離涼爽的秋天不遠了！姊妹們最喜歡什麼濃度的焦糖色包包呢？

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