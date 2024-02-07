開工利市公價2024｜同事、秘書、保安利市公價一覽！你算多定少？

【開工利市公價2024／龍年／利是幾錢／意頭】農曆新年假後，打工仔最關心的要數開工利市，但究竟開工利市派多少才算合適呢？已婚的打工仔們，派給同事、秘書或行政人員（Admin）、保安、其他組同事、茶水間或清潔姐姐的利市公價又多少呢？



農曆新年假後，打工仔最關心的要數開工利市，但究竟開工利市派多少才算合適呢？（資料圖片）

農曆新年假後上班難免「年初四咁嘅樣」，但如果收到同事、上司或公司的開工利市，精神可為之一振。《香港01》曾綜合連登討論區有關「開工利市」共11個帖、逾千個留言，發言最多人表示收到的開工利市是20元，其次是100元，亦有數人稱收到2,000元甚至3,000元利市，惟同時有不少留言說沒有收到開工利市，顯示開工利市並非必然。

不過，為了與同事打好關係增進感情，很多已婚打工仔會向同事、秘書、保安、茶水或清潔姐姐，甚至其他組同事派利市。究竟派多少才合適又不至於「大出血」呢？以下整合網民、求職網站意見，讓大家參考。

以上數據只供參考，是否派開工利市、利市金額多少視乎個人決定。