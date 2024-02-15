農曆新年｜爸媽熱議「子女利市點處理」　有人一理由堅持自己袋返

過年長輩包給小孩的利市該怎麼處理一直都值得討論。



一名網友詢問大家會怎麼做，不少家長都表示要及早培養小孩的理財觀，或者是幫小孩儲蓄，「不能跟我一樣悲慘」。

有人認為父母也有給利市對方小孩 所以錢應是父母「回收」 點圖看看原文及網民分享的自家做法：

+ 12

原PO在Dcard發文「你們都怎麼處理小孩的利市？」，他說家中小孩年僅4歲，每年利市都拿2萬左右（台幣，下同）。

之前是都幫小孩存起來，今年開始想拿去存股幫小孩一路保管到升高中。不過他也想知道家裡有小孩的大家都怎麼處理小孩利市。

【延伸閱讀】9歲小妹妹已存到70萬人民幣利市錢 媽媽幫忙管理：長大後會還她（點圖放大瀏覽）：

+ 20

網友紛紛留言：

「保管到升大學以上才對吧，我都告訴他要用一部分利市錢來繳學費，學習要認真要不然會浪費利市錢，剩下的都告知他必須存起來，我也真的帶他去銀行存錢」

「我小孩六歲，從她出生滿月禮跟每年利市錢我都直接全部存股，打算一直這樣到他大學畢業再交給他打理。」

不過也有人持相反意見：「利市為何要留給小孩？爸媽本來就在賺錢存錢投資為了給小孩以後上學或留學用，每年包利市給親戚老的小的，爸媽有包給別人，別人回包而已。」

【延伸閱讀】農曆新年風水｜銀紙要朝這方向入利巿封 龍年8簡單方法招財轉運（點圖放大瀏覽）：

+ 22

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】