9歲小妹妹已存到70萬人民幣利市錢　媽媽幫忙管理：長大後會還她

還未工作前，許多小孩皆能在過年領到不少利市，至於後續用途則看每個家長規劃而異。



然而，一般孩子的利市錢少的僅五六百，多得達上萬，因孩子還小，多數都會交由家長保管。

日前大陸杭州有一名三年級的女孩，竟然已存下70萬（人民幣，下同）的利市錢，讓不少人相當震驚（點圖放大瀏覽）：

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根據陸媒報導，一名母親曬出自身三年級孩子的利市錢，竟已存下70萬，讓所有人相當震驚。

據了解，該名杭州女孩小雨每逢過年，其爺爺與奶奶皆會包上大利市，再加上外公、外婆、七大姑、八大姨的利市，年僅9歲，就已存下67萬利市錢，不僅如此，若再加上今年過年收到的3萬元左右的利市錢，存款將可突破70萬元。

因小雨對於金錢還沒有太多的概念，這筆錢目前由母親來保管。小雨母親劉姓女子從事金融業，因此將這筆錢分成幾個部分，其中60萬主要買進銀行理財，其餘部分則會進行股票的投資。

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劉女坦言，雖然家裡條件較好，然而孩子在使用零用錢方面，還是管的較嚴格；若孩子想要拿到零用錢，只能透過自身努力，如考試要達到目標等。

此外，考量到現在電子支付便利，小雨的電話手錶也開通了支付功能，等同每花一筆錢，劉女就能收到帳單。有次小雨前去戶外教學，劉女手機卻不斷收到帳單，原來是小雨請同學吃了雪糕，還買了戒指送給同學。

劉女子稱，現在孩子對於錢開始有興趣，平時給幾百塊讓她開始培養理財意識，等到大學，將交給她一部份的錢進行管理，等到工作後，再將這筆錢全部交給她。

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對此，不少網友羨煞稱：

「目測這輩子拿到手的利市錢70都沒，大過年我一下覺得自己太苦了」

「我們這輩的利市錢有幾個能自己保管的？不都在自己媽那呢 」

「不要這樣了。有錢人的世界，好像跟我的世界，是不同的世界。」

「10歲小孩累計70萬利市錢，他爸是做什麼的？」

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