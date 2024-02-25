踏入30歲已是中女？陸網瘋傳中年少女13指標　喜歡粉紅色錯了嗎？

在社群媒體蓬勃發展時代，不少網路用語會突然爆紅，近幾年中國開始流行用「中年少女」形容即將步入30歲、提早感受中年危機的女人。網友條列出數條檢測指標，其中竟包括「喜歡粉紅色」！



《網路溫度計》整理13條常見指標，幫助女孩們測試自己的「中年少女」指數，同時透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系揭露，台灣也有一群人會自稱「中年少女」，用法卻與中國網友截然不同。

愛粉紅色卻不愛自拍 「中年少女」13大指標揭曉

「中年少女」這個詞彙出自中國微博博主「柚子多肉」2017年12月8日發布的貼文，裡面形容1990年後出生女孩，出現喜歡粉紅色、容易掉髮、愛逛淘寶、開始養生、想和小鮮肉談戀愛的5大特徵就是「中年少女」，該文引起無數女生共鳴，按讚、分享和留言都破萬，從此成為網路流行語，之後更衍伸出總共13項檢測指標，分別是：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1、喜歡粉紅色

就像中了少女魔咒一樣，不再喜歡黑白灰色系的穩重風格穿搭，開始愛上粉嫩嫩色系的小裙子和蝴蝶結。

2、頭髮掉得越來越多

髮際線愈來愈高，頭髮愈來愈少，紮馬尾時明顯感覺比學生時期細了三分之一。

3、不愛出門愛網購，關心傢俱用品多過衣服包包

少了沒事就約朋友逛街的衝動，懶得出門但又壓抑不住購物慾，成為淘寶忠實用戶，關注居家用品大過衣物包包。

4、開始養生

蔬菜跟肉一樣好吃，白開水比飲料好喝，保健食品每日必備，吃東西不敢再肆無忌憚了。

5、想和小鮮肉談戀愛

年輕少女喜歡成熟大叔，中年少女卻喜歡年輕肉體，甚至會幻想和高中小男孩談場牽牽小手的甜甜戀愛。

6、喜歡溫暖甜蜜的言情文章

單身的中年少女不再喜歡愛得刻骨銘心的小說，要確定是溫暖甜蜜的讀物才敢入坑，更希望能帶點色色的內容。

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7、習慣單身

中年少女們要不是已經結婚，就是早已習慣單身。偶然看見別人曬恩愛，才有瞬間想找個人談戀愛。但多數時候習慣一個人生活，享受自由滋味。

8、懶得交新朋友

懶得交新朋友，懶得再重新介紹自己，懶得再去揣摩對方人品。

9、只想脫貧

不想再被貧窮限制想像力，錢比男人更可靠，比起可望不可即的愛情，還是錢比較有安全感。

10、放假只想待在家

放假躺在床上滑手機追劇看電影，就是中年少女美妙的一天！

11、記性一天不如一天

愈來愈難記住很多事情，有時候明明5分鐘前才說過的話，就突然忘記再也想不起來。

12、沒有那麼喜歡自拍了

以前不同角度都想拍下自己的美好，現在找不到可拍的感覺，那就拍拍風景吧！

13、開始喜歡金首飾

以前總覺得金首飾金光閃閃很俗氣十分嫌棄，現在莫名其妙覺得金首飾很好看，再過幾年可能就會喜歡翡翠手環了。

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「中年少女」兩岸用法大不同 台灣女生年過40才自稱

《網路溫度計》記者透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系研究發現，台灣大多的討論都來自擁有18萬名成員的臉書社團「五六年級皇室耍廢團」發文，該社團主要成員為民國5、60年代出生的台灣人，PO文者都是女性，她們在文中提及自己是年紀介於50歲上下的「中年少女」，分享自身日常生活之外，也附上美美自拍照，引發社團成員廣大迴響累積許多聲量。

52歲的台灣資深媒體人呂文婉也曾在臉書粉專發文，並附上自己的美麗照片，表示女人40、50歲是最好年紀，是充滿魅力、吸引力和競爭力的「中年少女」，她的美照和自信發言，吸引萬名網友按讚。

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