米奇老鼠版權1月1號到期任何人都能使用？迪士尼保住牠還有這一招

美國動畫最經典的角色之一米奇老鼠，大家都能立刻和迪士尼聯想在一起，然而該角色的版權保護即將於明年1月1日到期，等於再過一個多禮拜，所有人都能盡情使用米奇老鼠、創作自己的米奇老鼠故事，而沒有侵權的問題，對於迪士尼來說，自然是他們防堵老半天，卻還是得被迫接受的現實。儘管新的時代即將展開，版權專家提醒所有人，迪士尼還是有辦法提出「侵權」的告訴，各界先別開心的太早。



美國權威影視刊物《綜藝報》（Variety）分析，迪士尼前後好幾回設法在版權法的要求下一再延長保護年限，要不然原本可能1984年就要到期，經過一延再延，終究是無法永遠保住米奇老鼠，只能眼睜睜的看這個經典角色進入所有人皆可使用的公共領域。只是大家要注意，版權大開放的是在1928年短片《汽船威利號》（Steamboat Willie）裏最原始版本的米奇老鼠，此時牠的眼睛部分只畫了兩顆黑眼珠、尚無眼白，而牠也還沒戴上白手套，後面外型經過改版的米奇老鼠，迪士尼尚有版權，其他人使用就是侵權。

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其實為了爭取對自己更有利的詮釋，迪士尼近幾年故意把片頭的Logo短片加上一部分《汽船威利號》裏米奇老鼠的畫面，以便有可能將之擴大解讀成初版米奇老鼠是他們的「商標」，若之後有人以這個造型來自行創作短片，就能試着往「侵害商標權」的方向處理，只是《Variety》也提供商標版權專家的說法，認為要是新創的米奇老鼠內容，沒有誤導閱聽大眾以為是迪士尼的出品，就沒有侵害他們商標權的問題。

過去迪士尼已經碰到過小熊維尼變成公共版權、有人拍了小熊維尼血腥恐怖片的情況，而米奇老鼠在迪士尼的地位更高，幾乎是他們的象徵，若是大家都能使用，造成的衝擊自然要比小熊維尼還大。不知道明年元旦之後，會有怎樣不同風格的全新、元祖造型版米奇老鼠的作品出現？似乎頗令人期待。

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