日本東京迪士尼員工推「隱藏商品」僅2百元　網民讚：首選手信

迪士尼樂園是許多人的夢想天堂。



一名在東京迪士尼（Tokyo Disneyland）工作的員工在Dcard發文分享，自己最近買到了近半年覺得最可愛的超值商品，不用200港元就能入手，且似乎很少人知道，讓她大推喊必買。

點圖放大看看這款「隱藏商品」及網民想買原因：

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原PO表示，這款堪稱隱藏商品的「縮小版迪士尼門票吊飾」，一盒裡面共有18個吊飾，價格只要日幣3800元（約198港元）。

不僅不貴，背面還可以寫上自己的名字，變成自己的專屬票，就算要送給朋友們當小禮物也超適合。

「真的超可愛」，原PO指出，因為迪士尼現在都改成電子票，知道紙本票的人可能不太多了，如今若要取得紙本票，只限入住迪士尼酒店旅客才可購買。

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貼文一出，網友們紛紛留言大讚，「這個好可愛啊！不能換實體票好可惜，原本想收集一張自己生日當天的票，哭哭」、「好可愛！之後去要買，謝謝分享」。

另外，也有網友分享領取紙本票攻略，「App可以先預約時間，然後去Disney Store付款就能擁有紙本票」、「路過看到來回報一下，今年10月初去住大使酒店，在裡面買的門票也是不挑款的普通版實體票券」。

有人則曬出自己珍藏的紙本票，「還留著！超想要米奇或奇奇蒂蒂，超可愛」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】