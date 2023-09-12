劫匪十多人搶掠美國洛杉磯百貨公司　人手一袋大搖大擺從容離開

洛杉磯又傳出「打砸搶」事件，一群身穿暗色帽T的暴徒10日上午闖入北嶺百貨，瘋狂搬搶商品，接着相繼逃逸。



在社群網站上流傳的影片中，暴徒們穿着暗色帽T、戴口罩，帶着黑色塑膠袋闖進北嶺購物中心的梅西百貨商店內，搶香水與其他高單價陳列商品。

將袋子裝滿後，多名嫌犯紛紛逃逸。

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綜合當地媒體報導，洛杉磯警方於周日（10日）接獲報案電話後，於上午11時趕抵現場。根據獨立媒體指出，暴徒劫走的商品價值大約2萬美元，其他被搶的商品價值目前不明。

警方表示，嫌犯逃逸消失前，被看到坐上未掛車牌的黑色Infinity汽車逃離暴徒至少有10人。

這類搶劫案頻繁發生，本起只是洛杉磯地區一系列類似犯罪案件的最新一起。

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一名男性嫌犯2日闖入埃爾蒙特（El Monte）一間家族營業的珠寶店，但出乎他意外的是，店員竟然奮力反擊。

攝影機拍到，嫌犯跑出商店時雙手空空，連上衣都不見了。

加州帕薩迪納（Pasadena）8月底發生的打砸搶案就沒那麼幸運，一間珠寶店價值50萬美元的商品劫走。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】