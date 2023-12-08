AV情節？中二女學生突主動要求「發生性關係」 補習老師立即咁做
撰文：聯合新聞網
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許多人在求學途中會透過打工替自己賺生活費，其中補習比起其他工作，除了不必負擔體力活之外，時薪較高也是一大優點。
但單純的補習工作也可能暗藏風險，日本福岡縣一名IT工程師就分享自己的驚悚補習經驗。
中二女生竟「自動獻身」 補習老師立即咁做（點圖放大閱讀）：
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雖然時薪2000日圓（約108港元）不俗，但補習對象的女學生在上課途中突然「自動獻出肉體」，讓他嚇得火速辭退工作。
根據日本職場新聞網站「Career Connection」的投稿內容，福岡縣一名50歲出頭的IT工程師，透過另一名學生的家長牽線找到新工作。
新的補習對象則是一名就讀中學二年級的女學生，時薪則有2000日圓，比法定最低時薪的1002日圓（約54港元）多了近一倍。
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不過根據工程師說法，雖然薪資待遇不錯，但授課對象的態度卻大有問題。
他提到女學生雖然有著出色容貌，但學習態度不佳，心情不好就鬧脾氣擺爛，根本是嬌生慣養的富家千金。
某日當他正一如往常的教書時，女學生卻突然表態想發生性關係，讓他震驚不已。
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事後，女學生可能向父母說了一些醜化的言論，導致家長找上這名補習老師抱怨，不過他仍沒有透露實情並堅決辭去工作。
最後，這名工程師對於自己辭職的決定十分滿意，並認為如果沒有立即走人的話，恐怕會被捲入更大的麻煩之中。
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