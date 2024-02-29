田井虹｜台網紅赴日本當AV女優　與暗黑周杰倫拍首作親揭入行原因

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）出道多年，適逢剛滿30歲，先前便透過好友吳夢夢之口宣告會以藝名「田井虹」在日本出道。



隨後胎尼本人也證實此訊，並說對AV產業感興趣，竟然是因為男優東尼大木，而她也表示：「很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾。」

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胎尼28日晚在社交網站分享，表示「不久之後，我將多一個新身分了！在斜槓人生的挑戰中不斷突破自己，很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾，遇到的每個人每件事都有意義」。

在同篇發文中也以日文寫下同樣的內容，而她在自己預告中表示喜歡日本文化，對自己的臉跟胸部很有自信。

首次交手對象就是有「暗黑周杰倫」之稱的日本男優東尼大木，多年前也曾訪問過對方，「我是Tiny，職業是模特、詩人、經紀人、演員，也是一名女優」。

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胎尼自己也在IG分享動態，「最初開始對成人產業有興趣，就是因為2016年認識了東尼」、「出道這件事情本來不打算在正式發售前宣傳，但因為各大論壇的聲浪以及罵聲四起，我還是趕快官宣一下我之後要出道的消息」。

並說官宣此事，是前幾天才突然被告知，所以目前預計最快3月23日、24日能開見面會。

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此事也在PTT、Dcard等論壇引起熱議，更有網友發現，胎尼是跑去號稱AV版Netflix的FALENO片商出道，並紛紛熱議：

「竟然真的在日本出道了」

「還滿Ｘ的，Ｘ爆了」

「恭喜胎尼!！！也恭喜台灣AV邁出一大步」

「預告片有露點，跟日本杰倫交手過了」

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